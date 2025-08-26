Selektorjev pogled je usmerjen le proti ZDA

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev, na katere bo računal na uvodnih dveh tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026 proti Švedski in Švici. Seznam je bolj ali manj pričakovan, po dobrih predstavah v dresu Celja je zraven spet Danijel Šturm.

»Na začetku vsakih kvalifikacij so vedno vprašanja o ciljih. Po dobrem lanskem evropskem prvenstvu ne moreš reči, da je cilj biti tretji ali četrti, kar pa se v tej skupini lahko zgodi. Ampak naša pričakovanja so od prve minute velika v smislu pogleda proti SP 2026,« je uvodoma na novinarski konferenci povedal Kek.

Ob Švici, ki je 19. na lestvici Mednarodne nogometne zveze Fife, Švedski (29.), Sloveniji (50.), je v skupini B še Kosovo (95.). Zmagovalec skupine si bo priigral neposredno pot na SP, drugouvrščeni pa bo šel v dodatne kvalifikacije.

Selektor Matjaž Kek ni presenetil z izbiro reprezentantov za uvodni kvalifiakcijski preizkušnji za SP. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Tekma s Švedsko, ki ima v svojih vrstah tri izvrstne napadalce z Viktorjem Gyökeresom, Alexandrom Isakom in Anthonyjem Elango, bo 5. septembra ob 20.45 v Stožicah, s Švico, ki ima tudi na voljo številne uveljavljene nogometaše vključno z napadalno usmerjenimi Breelom Embolom, Danom Ndoyejem in Noahom Okaforjem, pa 8. septembra ob 20.45 v Baslu. Oktobra bodo Slovenci igrali v gosteh s Kosovom in doma s Švico, novembra pa doma s Kosovom in v gosteh s Švedsko.

»V skupini ne vidim ekipe, ki ne razmišlja o napredovanju, ni pa ekipe, ki bi imela zagotovljeno mesto za preboj na SP. Veliko se bo vprašalo Slovenijo, ampak ta mora biti prava. Le tako lahko razmišljaš o SP,« je dodal selektor, ki bo zaradi potencialnih težav pozneje vpoklical še dodatnega igralca ali dva.

»Kot selektor si želim, da bi bil zraven še kakšen igralec Olimpije, Maribora, Kopra ... Ampak izidi potrjujejo, da je Celje na pravi poti in nič ni narobe, če v klubu v prvi enajsterici igra šest ali sedem slovenskih igralcev. In to na zelo visoki ravni. O Žanu Karničniku vemo vse, kar pa zadeva Danijela Šturma, se je njegov prestop v Celje pokazal za zadetek v polno. Ima minutažo, veliko tekem v nogah, v napad prinaša dodatno hitrost, posebej ob tem, da Žan Celar ureja status, podobno velja za Blaža Kramerja, Andres Vombergar pa je malo poniknil v Argentini,« je še povedal Kek.

Slovenija se je s Švedsko nazadnje merila septembra 2022 in v gosteh igrala 1:1, nekaj mesecev pred tem pa je doma izgubila z 0:2. Pred tem je imela s Švedi še en neodločen izid in en poraz. S Švico pa se je skupno merila že devetkrat, proti njej pa ima dve zmagi, neodločen izid in šest porazov.