Selektorju Boštjanu Cesarju je vidno odleglo

Boštjanu Cesarju, selektorju slovenske nogometne reprezentance, je po zasluženi zmagi nad Severno Makedonijo z 2:0 (0:0) v ligi narodov vidno odleglo. »Zelo sem vesel, da smo že drugo tekmo zapovrstjo ohranili mrežo nedotaknjeno. Po prvi priložnosti Žana Vipotnika je bilo nekaj grenkega priokusa, vendar pa smo ostali mirni. Verjeli smo, da bomo zadeli,« je bil po uspehu v Stožicah zadovoljen Cesar.

Ob tem je pohvalil svoje izbrance. »Fantje si zaslužijo čestitke, saj so odigrali popolno tekmo,« je pristavil slovenski selektor in dodal, da morajo rasti iz tekme v tekmo. »Ne smemo si privoščiti, da bi nas zajela evforija. Igrali smo proti dobri ekipi, ki pa vendarle ne sodi v sam vrh,« je še dejal Cesar.

Slovenci so se veselili zaslužene zmage. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Njegov kolega na makedonski klopi Goce Sedloski je športno sprejel poraz. »Najprej bi čestital Sloveniji za zmago. Moji igralci so dali vse od sebe. Nekateri so prvič igrali na takšni tekmi in so pustili srce na igrišču. Imeli smo nekaj lepih priložnosti, vendar nismo dosegli gola. Poraz boli, ampak je boljši kot proti Švici,« je presodil selektor Severne Makedonije in svoj pogled usmeril proti naslednji tekmi s Škotsko: »Poskusili se bomo spočiti in dati še enkrat vse od sebe.«