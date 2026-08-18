Senegalce bo vodil svetovni prvak s Francijo, rojen v Dakarju

Nekdanji francoski nogometni zvezdnik Patrick Vieira je novi selektor Senegala, je sporočila omenjena afriška zveza.

V Dakarju rojeni 50-letni Vieira je na tem položaju zamenjal Papeja Thiawa, ki je bil odpuščen po letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki.

Senegal je v skupinskem delu premagal Irak s 5:0 ter izgubil proti Franciji z 1:3 in Norveški z 2:3, na prvi tekmi na izločanje pa še proti Belgiji po podaljšku z 2:3.

Na senegalski zvezi so zapisali, da je imenovanje Vieire »strateška odločitev«, ki je v skladu z visokimi športnimi ambicijami reprezentance.

Vieira je bil v devetdesetih letih minulega in v začetku tega stoletja eden najbolj izpostavljenih nogometašev na svetu. Na klubski sceni je najgloblje sledi pustil v dresu angleškega Arsenala, igral pa je tudi za Cannes v Franciji, Milan, Juventus in Inter Milano v Italiji. Igralsko kariero je sklenil pri Manchester Cityju v Angliji.

Od leta 2016 je v strokovnih nogometnih vodah, v tem času je vodil New York v ZDA, Nico in Strasbourg v Franciji, Genoo v Italiji ter Crystal Palace v Angliji.

Za Francijo je odigral 107 tekem in dosegel šest golov, bil je član zmagovitih zasedb na domačem svetovnem prvenstvu 1998 in evropskem prvenstvu v Belgiji in na Nizozemskem 2002.