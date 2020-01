Senzacija iz Sežane: na trenerski stolček sedel svetovni prvak

Ljubljana - Saj ni res pa je, sežanski nogometni prvoligaš CB24 Tabor je vendarle ujel velikega kapitalca. Novi trener osmouvrščenega kluba v 1. SNL bo bivši italijanski nogometni reprezentant in svetovni prvak iz leta 2006 Mauro Camoranesi. O prihodu v Slovenijo so se že pred novim letom razpisali v Italiji, v klubu pa so do danes govorili le o tem, da so se z njim le pogovorjali o možnosti njegovega prihoda. Triinštiridesetletni strokovnjak in Tabor sta se dogovorila za sodelovanje do junija prihodnje leto. Dosedanji trener Almir Sulejmanović, ki je poleti nasledil Andreja Razdrha, bo Camoranesijev pomočnik.



V Tandilu, 4. oktobra, leta 1976 rojeni Camoranesi nima prav veliko trenerskih izkušenj. Trenersko UEFA Pro licenco je pridobil novembra leta 2018 v Covercianu, pred tem pa je trenerske izkušnje pridobival v Mehiki. Kratek čas – le sedem tekem, na katerih je osvojil pet ročk – je vodil enega najboljših klubov Tigre, in nato še drugoligaša Cafetaleros.



Najboljše obdobje v igralski karieri je Camoranesi, sicer izvrstni in bojeviti zvezni igralec, imel od leta 2003 do 2010 v majici Juventusa.

Pet Italijanov

V 1. SNL so že delovali italijanski trenerji. Pri Gorici kar trije, Mario Lombardi, sloviti Luigi Apolloni, sicer leta 1994 svetovni prvak v ZDA, in Cesare Beggi, Alberto Bigon je bil le dobra dva tedna trener Interblocka, najuspešnejši pa je bil Rodolfo Vanoli, ki je osvojil vse lovorike v slovenskem klubskem nogometu. S Koprom je bil pokalni prvak in zmagovalec superpokala, z Olimpijo pa državni prvak.