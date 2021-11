Mura položila na kolena sloviti Tottenham

V kultnem mariborskem Ljudskem vrtu prek 5500 navzočih spremlja spektakel, a tokrat ne v izvedbi svojih vijoličnih "pubecov". Mura namreč igra zadnjo domačo tekmo skupinskega dela konferenčne lige, tekmec je slovit – Tottenham Hotspur iz Londona.

Mura : Tottenham 2:1 (1:0) Štadion v Ljudskem vrtu v Mariboru, gledalcev 5500, sodnik Antonio Nobre (Por). Strelci: 1:0 – Horvat (11), 1:1 – Kane (73), 2:1 – Maroša (90+4). Mura: Obradović, Karničnik, Gorenc, Karamarko, Šturm (od 77. Lotrič), Kozar (od 62. Ouro), Lorbek, Kous, Pucko, Horvat (87./K. Cipot), Mulahusejnović (od 62. Maroša). Tottenham: Gollini, Doherty (54./Lucas Moura), Tanganga, Rodon (od 55. Dier), Skipp, Ndombele (od 76. Höjbjerg), Sanchez, Sessegnon, Gil (od 54. Davies), Alli (od 54. Son), Kane.

Toda naši prvaki se slovitega moštva niso ustrašili, zelo odločno so se lotili izziva. Naključni opazovalec bi težko zaznal, da se črno-beli z enim od najbogatejših angleških moštev tako dobro kosajo. Mojstrovina Tomija Horvata po podaji Žana Karničnika za vodilni gol v 11. minuti pa je le še bolj ogrela imenitno navijaško ozračje v mariborski nogometni areni.

Tudi v nadaljevanju Prekmurci niso popuščali, Londončani svojega tako trenerja Antonia Conteja kot privržence, ki jih imajo tudi v Sloveniji, niso navdušili, v končnici uvodnega dela pa je bil Nik Lorbek z nevarnim strelom celo blizu še izdatnejši prednosti pred 2. polčasom.

V 2. delu pa so se bolj zbrano svoje naloge lotili tudi igralci Tottenhama, njihov prvi as Harry Kane je izkoristil eno od redkih napak v domači obrambi in izid izenačil. Poskusili so zadeti za vse tri točke, toda te so ostale v Sloveniji!

Spretno je ušel gostom že globoko v sodnikovem podaljšku Amadej Maroša, preigraval v kazenskem prostoru in zabil za na tujem najodmevnejšo zmago Mure v dolgi in bogati zgodovini ...