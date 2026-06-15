Senzacija: Špancem le točka proti Zelenortskim otokom

Španska nogometna reprezentanca je na svoji prvi tekmi na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi nepričakovano osvojila zgolj točko. Evropski prvak se je namreč v Atlanti v skupini H z Zelenortskimi otoki razšel z 0:0.

Španci, drugi na lestvici Mednarodne nogometne zveze, so bili v boju z Zelenortskimi otoki (67.) v vlogi velikega favorita, čeprav tekme nista začela Lamine Yamal in Nico Williams.

Toda Španci, ki jih je pred SP tudi superračunalnik statističnega podjetja Opta postavil za glavne favorite tega mundiala (namenil jim je 16-odstotne možnosti za lovoriko), so se kljub premoči (74-26% v posesti žoge, 27-6 v strelih in 7-1 v strelih v okvir) mučili in na koncu igrali le 0:0.

Junak je tekme je bil vratar Vozinha. FOTO: Siphiwe Sibeko/Reuters

Španija, svetovni prvak 2010, odtlej pa na SP ni prišla dlje kot do osmine finala, je kljub pričakovani večji posesti žoge šele v 15. minuti sprožila prvi resnejši strel, a tudi ta ni pomenil težkega dela za vratarja Zelenortskih otokov Vozinho.

Španski nogometaši tudi v nadaljevanju polčasa niso imeli pravih idej, kako prebiti zgoščeno obrambo tekmeca, ki je ob svojem debiju na mundialih obrambne naloge izvajal zelo dobro. V 39. minuti pa so izbranci Luisa de la Fuenteja le resno zagrozili, najprej je iz bližine Ferran Torres zadel prečko, nato pa je Vozinha ubranil še poskus Mikela Oyarzabala.

V 45. minuti in sodniškem dodatku se je spet izkazal s 40-letni najstarejši debitant mundialov Vozinha, najprej po nizkem strelu Torresa, potem pa še po poskusu z glavo Aymerica Laporta.

Nogometaši Zelenortskih otokov slavijo. FOTO: Claudia Greco/Reuters

Uvod drugega polčasa je tekel po podobnem scenariju kot večina prvega, igro so vodili Španci, prave konkretnosti pa ni bilo. Tudi zato se je španski selektor po pomoč zatekel tudi k še ne povsem stoodstotnemu Yamalu, ki je vstopil v 71. minuti.

Kmalu zatem je prav Yamal pred 67.640 gledalci pripravil prvo priložnost še enemu rezervistu Mikelu Merinu, svojo je v 83. zapravil sicer razpoloženi Marc Cucurella, nakar je vstopil še en povratnik po poškodbi Nico Williams. Kljub temu je imel Diney Borges na drugi strani celo priložnost za gol Zelenortskih otokov ob začetku sodniškega dodatka, a je bil po strelu (sploh prvem tekmecev v okvir vrat) z glavo na mestu Unai Simon.