Septembrska premiera z Grčijo

Ljubljana - Evropska nogometna zveza (Uefa) je danes objavila natančen spored tekmovanja v ligi narodov. Slovenija, ki bo igrala v ligi C in skupini 3, bo tekmovanje začela doma 3. septembra proti Grčiji ob 20.45.



Izbranci Matjaža Keka bodo drugo preizkušnjo igrali 6. septembra, in sicer ob 18. uri doma proti Moldaviji. V 3. kolu bodo Slovenci 11. oktobra gostovali pri reprezentanci Kosova (20.45), v četrtem v Moldaviji, v 5. bodo 15. novembra gostili Kosovo, v 6. pa bodo gostovali v Grčiji 18. novembra.



Zmagovalec lige narodov, prvo izvedbo je dobila Portugalska, bo za nagrado prejel 7,5 milijona evrov. Vsak udeleženec v ligi A bo za igranje prejel po 1,5 milijona evrov, v nižjih ligah pa manj. Skupni nagradni sklad se je sicer povečal s 76,25 milijona na 81,5 milijona evrov, predvsem zaradi dejstva, da je po novem v ligi A 16 ekip in ne več le 12.