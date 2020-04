Sergej Jakirović naslednik Darka Milaniča

Iz posameznikov vleče najboljše

Nogometaši Maribora komaj čakajo, da bodo znova začeli vaditi skupaj. FOTO: Tadej Regent

Želel je pravi izziv

Maribor – Novi športni direktor nogometnega prvoligaša Mariboraje izbral naslednika trenerja, ki so ga odnesli slabi rezultati. Novi strateg vijoličastih je postal 43-letniso objavili na klubski spletni strani.Jakirović se je uveljavil kot hit-trener hrvaške lige na klopi moštva Gorica, ko je novinca v prvoligaški druščini popeljal do petega mesta in poskrbel tudi za napredek do tedaj manj uveljavljenih posameznikov. Na klopi Gorice je bil 616 dni, kot zanimivost velja izpostaviti, da je osvojil 39 od 54 možnih točk proti klubom iz velike četverice hrvaškega nogometa.»Kot igralec je imel izkušnje iz reprezentance in iz skupinskega dela evropskih tekmovanj, kot trener je premagoval boljša moštva od svojega, kar je za 'evropski' Maribor zelo pomembno. Z delavnostjo in energijo, ki jo izžareva na igrišču, pa verjamem, da bo moštvu dal nov zagon, ki ga ekipa v tem trenutku potrebuje,« je o izboru dejal Bogatinov.»Mislim, da bo iz vsakega posameznika znal izvleči le najboljše, kar je potrjeval na klopi Gorice. V večurnih pogovorih je pokazal tudi poznavanje mariborskih posebnosti, kar ni presenečenje ob spoznanju, da je igral v Sloveniji in tukaj opravil tudi strokovno prakso med šolanjem za Uefino licenco,« je novega trenerja ocenil Bogatinov.»To je zame velik korak naprej v kratki trenerski karieri, po odlično opravljeni nalogi z moštvom Gorice sem želel izziv, da se borim za trofeje, in prihajam v klub, ki mu je to v navadi. Maribor je najboljši klub v Sloveniji, ne zaradi statusa branilca naslova, ampak dolge zgodovine uspehov,« pa je za klubsko spletno stran poudaril Jakirović, ki dobro pozna svoje novo moštvo.»Spremljam slovenski nogomet, dvakrat smo z Gorico odigrali tudi pripravljalne tekme z Mariborom. Zavedam se, da ne bo lahko zamenjati Darka Milaniča na klopi, letvica je visoko postavljena. Prihajam v specifični situaciji, ko imajo igralci le individualne treninge in smo vsi skupaj odvisni od ukrepov pristojnih organov, kako naprej. Druga plat tega prisilnega premora pa je spoznanje, da so igralci veliko časa zunaj igrišč, tako da lahko po tem vmesnem obobju pridejo nazaj lačni nogometa in z veliko željo po novem dokazovanju. Upam, da bodo podobno kot na Hrvaškem tudi v Sloveniji kmalu dovoljeni skupinski treningi, da se hitro privadimo na novo skupno obdobje, spoznamo med seboj in se pripravimo za uspešen zaključek sezone,« je dodal Jakirović.