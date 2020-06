Sergeja Jakirovića je slovenska liga navdušila

Ljubljana



Na Koroškem stkal številna prijateljstva



Brez odrekanja ni moč uspeti

Mariborčane po mnenju trenerja Sergeja Jakirovića proti Muri čaka še težja tekma kot proti Olimpiji. FOTO: Leon Vidic/Delo



Mura težji tekmec kot Olimpija

- Trener nogometnega kluba Mariborse je v ponedeljek zvečer poleg selektorja slovenske reprezentanceudeležil nogometnega tabora, ki ga vsako leto organizira Korotan s Prevalj, za katerega je nekoč tudi igral. V luči boja za naslov slovenskega prvaka je v krajšem pogovoru vrgel rokavico vodilni Olimpiji.Triinštiridesetletni Hrvat, sicer rojen v Mostarju, je na Prevaljah igral v sezonah 2000/01 in 2001/02. Pri Korotanu pa se je moral najprej izkazati na preizkušnji, kar mu je po treh tekmah tudi uspelo.Na Koroško, kjer je stkal številna prijateljstva, se vedno rad vrača, zato se je odzval vabilu kluba, da za uraden začetek nogometnega tabora pred nadobudnimi mladimi nogometaši skupaj s Kekom spregovori o svojih izkušnjah kot igralec in trener.Po okrogli mizi pa je spregovoril o derbiju in boju za naslov prvaka, v katerem je Olimpija znova povedla s štirimi točkami prednosti pred drugim Celjem in tretjim Mariborom.Nekdanji bosanski reprezentant kljub znova nekoliko večjemu zaostanku pričakuje, da bodo vijoličasti v zaključku prvenstva tisti, ki bodo na vrhu lestvice v Prvi ligi Telekom Slovenije.»Bitka je izgubljena, vojna pa še traja. Imamo še šest tekem in storili bomo vse, da prehitimo Olimpijo,« je za uvod dejal Jakirović, ki svojim varovancem vse od začetka službovanja v Mariboru želi vcepiti miselnost, da brez popolnega odrekanja in nenehnega truda ni moč uspeti.»Tudi pri sedmih točkah zaostanka smo verjeli, da lahko pridemo do svojega cilja, če bomo delali na sebi in dali v vsakem trenutku vse od sebe. Liga je zelo zanimiva, saj se spodaj borijo za obstanek, zgoraj pa se borimo za Evropo in naslov prvaka. Dokler je matematično mogoče, bomo storili vse, da dohitimo Olimpijo,« je še enkrat poudaril Jakirović.Za Korotan, takratnega prvoligaša, je odigral 52 tekem v ligi in pokalu, zabil pa je devet zadetkov. Kakšnega bi njegovi varovanci potrebovali tudi na derbiju, a žoga ni želela v mrežo Ljubljančanov.»V ponedeljek zjutraj sem fantom dejal, da sem ponosen, kako so odigrali derbi. Dejal sem jim, da si doslej še nismo priigrali toliko priložnosti na tekmi. Žal mi je, da nismo izkoristili vsaj ene, saj si nismo zaslužili poraza,« je prepričan 43-letni Hrvat.»Nadzirali smo potek tekme. Vedeli smo, da nas bodo tekmeci čakali in igrali na protinapade. Naredili smo napako v napadu, v katerem bi morali zabiti, nato pa smo na drugi strani takoj prejeli zadetek. Škoda,« je še o večnem derbiju dejal hrvaški trener.Slovenska liga ga je v nekaj mesecih navdušila, sam pa vseeno pogleduje naprej proti naslednjemu tekmecu. Po njegovih besedah prihaja morda še težji tekmec kot Olimpija.»Mura ima dobro energijo, morda se je po osvojitvi pokala malce preveč sprostila. Ampak verjamem, da se bo že v nedeljo pokazala v pravi luči. Morda bo tekma celo težja kot proti Olimpiji, sajtam opravlja zares odlično delo,« je o naslednjem tekmecu spregovoril trener Maribora.Z moštvom je za zdaj zadovoljen, četudi si želi napredek. »Veliko je še dela. Vsi si vedno želimo, da bi bilo še bolje. Zdi se mi, da smo dvignili energijo, da smo bolj agresivni in da se vidi, da dajemo vse od sebe. No, tudi pred mojim prihodom to ni bila kakšna katastrofa. Bilo je dobro, veliko je bilo uspehov in to pot si želimo nadaljevati,« je bil odločen.Pritiska v Mariboru ne čuti, od igralcev pa zahteva, da se z njim spopadejo.»Kvečjemu v mestu čutim podporo. Ljudje prepoznajo, ko daješ vse od sebe. Nihče ti ne bo zameril kakšnega poraza, četudi ta pride na derbiju. Fantom sem dejal, da če se ne morejo soočiti s pritiskom, v Mariboru nimajo česa početi. Sam obožujem delo, ki ga opravljam. Plačan sem za to, kar rad počnem. To zame ni pritisk. Pritisk je, ko delaš v podjetju in šest mesecev ne dobiš plače,« je končal Jakirović.Maribor na lestvici trenutno zaseda tretje mesto s štirimi točkami zaostanka za Olimpijo. Do konca je še šest krogov, naslednjo tekmo pa bodo vijoličasti odigrali v nedeljo, ko v Ljudski vrt prihaja Mura.