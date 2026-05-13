Sergio Ramos bo napadel tudi Real in Barcelono

Nekdanji branilec španske nogometne reprezentance Sergio Ramos je tik pred prevzemom svojega matičnega kluba Sevilla. Ramos in ameriška investicijska skupina Five Eleven Capital sta z največjimi delničarji andaluzijskega kluba že dosegla dogovor o nakupu večinskega deleža.

Posel naj bi bil vreden približno 450 milijonov evrov in bi zajemal 80 odstotkov vseh delnic kluba, pri ocenjeni vrednosti 3500 evrov za delnico. Za dokončno izvedbo morata prevzem potrditi še La Liga in španski državni športni svet.

Dodatnih 100 milijonov evrov

Sevilla, ki neprekinjeno nastopa v prvi španski ligi od sezone 2001/02, se bori za obstanek. Tri kola pred koncem prvenstva je na 13. mestu lestvice, vendar ima le tri točke prednosti pred območjem izpada. Tudi v minuli sezoni se je rešila šele v zaključku prvenstva, ko je končala na 17. mestu; zgolj točko nad izpadom.

Klub, ki je v sezoni 2022/23 osvojil evropsko ligo, je v zadnjih letih zdrsnil v športno in finančno krizo. Prav zato naj bi novi lastniki ob prevzemu izvedli tudi dokapitalizacijo v višini med 80 in 100 milijoni evrov. S tem bi izboljšali finančno stanje kluba s štadiona Ramon Sanchez Pizjuan in Sevilli omogočili več manevrskega prostora pri sestavi moštva za prihodnjo sezono.

Sergio Ramos (z žogo) je nazadnje igral za mehiški klub Monterrey. FOTO: Eloisa Sanchez/Reuters

Ni izključeno, da bi Ramos po prevzemu zamenjal sedanjega predsednika Joseja Mario del Nida Carrasca, kar bi pomenilo konec dolgoletnega vpliva družine del Nido v vodstvu kluba. Za Sevilline navijače bi sprememba lastništva lahko pomenila novo poglavje po več sezonah razočaranj in protestov proti vodstvu kluba zaradi slabega finančnega upravljanja.

Ramos je bil ob vrnitvi v Sevillo leta 2023 kot igralec med navijači sprva deležen precej deljenih odzivov, toda morebitni prevzem kluba bi lahko njegovo podobo v Andaluziji spremenil. Ramos (40) je nogometno pot začel prav v Sevillini mladinski šoli, nato pa leta 2005 prestopil v Real Madrid, s katerim je osvojil 22 lovorik. S špansko reprezentanco je postal svetovni prvak in dvakrat evropski prvak. Nazadnje je igral za mehiški Monterrey.

Španski novinarji so v preteklih letih večkrat pisali o vrnitvi Sergia Ramosa v španski nogomet, pri čemer naj bi imel nekdanji branilec visoke ambicije. Sevillo naj bi želel vrniti v španski vrh, na katerem sta resda bolj ali manj nedotakljiva največja tamkajšnja kluba Real Madrid in Barcelona.