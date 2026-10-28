Šok za Milan, v slovenskem dvoboju v serie A navdušil najstnik iz Ljubljane

Nogometaši Bologne so v devetem krogu italijanskega prvenstva pripravili presenečenje in na San Siru s 4:2 premagali Milan. Inter je z 2:0 slavil na gostovanju pri Venezii, Parma slovenskega branilca Dominika Drobniča, ki je odigral vseh 90 minut, pa se je z Udinesejem razšla brez zadetkov.

Milan je po nedeljski zmagi nad Udinesejem doživel nov udarec. Čeprav so rdeče-črni proti Bologni ob polčasu vodili z 2:1, so gostje v nadaljevanju pripravili preobrat in se veselili odmevne zmage s 4:2. Bologna je sicer prva povedla po zaslugi Samuela Mbangule, nato pa je za preobrat domačih z dvema zadetkoma poskrbel mladi Alphadjo Cissé. Toda vodstvo Milana ni zdržalo, gostje so v drugem polčasu dosegli tri gole in iz prestolnice Lombardije odnesli vse tri točke.

Precej bolj zadovoljni so bili lahko v taboru mestnega tekmeca Interja, ki je upravičil vlogo favorita na gostovanju pri Venezii. Črno-modri so slavili z 2:0 in nadaljevali zbiranje točk v boju za vrh prvenstvene lestvice. Zmaga je prišla ob pravem času, saj se milanska velikana že v soboto čaka medsebojni obračun, ki bo po sredinih rezultatih še toliko zanimivejši.

Brez zmagovalca se je končal obračun Parme in Udineseja (0:0). Za domače je vseh 90 minut odigral 19-letni slovenski branilec Dominik Drobnič, ki je znova dobil priložnost v začetni enajsterici. Furlani so po šestih zaporednih prvenstvenih porazih osvojili točko, a ostajajo pri dnu lestvice. Slovenski reprezentant Sandi Lovrić ni dobil priložnosti za igro.

Sredin spored devetega kroga bosta sklenila še obračuna Genoe in Juventusa ter Monze in Napolija.