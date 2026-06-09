Benjamin Šeško poleti na evropski turneji proti Bijolu in Oblaku

Nogometni svet komaj čaka pričetek nogometnega svetovnega prvenstva, klubi pa medtem že postavljajo temelje za nove sezone, ki se začnejo v drugi polovici poletja. Manchester United Benjamina Šeška bo pripravljalno obdobje pred zelo pomembno sezono 2026/27 sklenil z zanimivim obračunom proti Milanu. Angleški velikan je potrdil, da bo zadnjo tekmo evropske turneje Tour 2026 odigral 15. avgusta na štadionu Tarczyński Arena v Vroclavu na Poljskem.

Dvoboj proti sedemkratnim evropskim prvakom bo zadnja preizkušnja rdečih vragov pred začetkom nove sezone. Na evropski turneji, ki bo predtem potekala po severu, se bodo varovanci trenerja Michaela Carricka pred tem pomerili še z Paris Saint-Germainom, Leeds Unitedom in Atletico Madridom. Tako se bo Benjamin Šeško, če bodo vsi v kadru svojih klubov, pomeril s kar dvema reprezentančnima kolegoma – Jako Bijolom in Janom Oblakom.

Direktor za nogometne zadeve pri Manchester Unitedu Jason Wilcox je ob potrditvi tekme dejal, da bodo obračuni v petih državah in šestih mestih klubu omogočili kakovostno pripravo na novo sezono ter stik z navijači po Evropi.

Manchester United bo pripravljalne tekme začel 18. julija proti otoškemu drugoligašu Wrexhamu v Helsinkih, sledil bo dvoboj z Rosenborgom v Trondheimu na Norveškem. Prvega avgusta se bo v Stockholmu pomeril z Atletico Madridom, osmega avgusta v Göteborgu s PSG, 12. avgusta v Dublinu z Leedsom, tri dni pozneje pa bo v Vroclavu na Poljskem proti Milanu zaključil poletni program. Sploh tekma v Vroclavu bo ena najodmevnejših nogometnih prireditev na Poljskem v poletnem obdobju, saj se bosta pomerila kluba s skupno desetimi naslovi evropskih prvakov.