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PREMIUM   D+   |   Nogomet

Šeško bo skušal s soigralci ukrotiti Ilidžalijeve tigre

Rdeči vragi bodo sezono jutri začeli proti povratniku Hullu, ki ga vodi nekdanji trener Maribora.
Slovenski zvezdnik Benjamin Šeško bo eden od adutov v napadu Manchester Uniteda. FOTO: Chris Radburn/Reuters
Galerija
Slovenski zvezdnik Benjamin Šeško bo eden od adutov v napadu Manchester Uniteda. FOTO: Chris Radburn/Reuters
Tim Erman
21. 8. 2026 | 05:00
5:04
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Za Benjamina Šeška je druga sezona v angleškem nogometnem prvenstvu tik pred vrati. Njegov Manchester United jo bo odprl z jutrišnjim gostovanjem pri moštvu Hull City (13.30), za katerega je nekoč odlično igral nekdanji slovenski reprezentant Robert Koren. Šeško je bil med prvimi, ki se je še pred koncem svetovnega prvenstva zbral na poletnih pripravah, ob njem, denimo, tudi napadalca Joshua Zirkzee in Bryan Mbeumo. Kljub zgodnjemu prihodu in zgoščenemu razporedu prijateljskih tekem 23-letni Radečan poleti ni odigral niti minute, saj mu je nastope preprečila poškodba golenice, zaradi katere ni igral vse od začetka maja. Med potovanji rdečih vragov na Finsko, Norveško in Švedsko je vadil na kompleksu v Carringtonu, zasedbi pa se je pridružil na Irskem, kjer so se pomerili z Leeds Unitedom ...

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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