Šeško bo skušal s soigralci ukrotiti Ilidžalijeve tigre

Za Benjamina Šeška je druga sezona v angleškem nogometnem prvenstvu tik pred vrati. Njegov Manchester United jo bo odprl z jutrišnjim gostovanjem pri moštvu Hull City (13.30), za katerega je nekoč odlično igral nekdanji slovenski reprezentant Robert Koren. Šeško je bil med prvimi, ki se je še pred koncem svetovnega prvenstva zbral na poletnih pripravah, ob njem, denimo, tudi napadalca Joshua Zirkzee in Bryan Mbeumo. Kljub zgodnjemu prihodu in zgoščenemu razporedu prijateljskih tekem 23-letni Radečan poleti ni odigral niti minute, saj mu je nastope preprečila poškodba golenice, zaradi katere ni igral vse od začetka maja. Med potovanji rdečih vragov na Finsko, Norveško in Švedsko je vadil na kompleksu v Carringtonu, zasedbi pa se je pridružil na Irskem, kjer so se pomerili z Leeds Unitedom ...