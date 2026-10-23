Benjamin Šeško bi lahko kmalu dobil novega trenerja

Pri Manchester Unitedu, katerega član je tudi poškodovani Benjamin Šeško, se po nizu slabih rezultatov vse glasneje govori o morebitni menjavi trenerja. Michael Carrick je pod vse večjim pritiskom, med kandidati za njegovega naslednika pa se omenja tudi nekdanji trener Chelseaja, Tottenhama in Napolija Antonio Conte. Italijan se je zdaj odzval na ugibanja o svoji prihodnosti in pojasnil, da se mu s prevzemom novega kluba ne mudi.

Manchester United je na zadnjih sedmih tekmah ostal brez zmage, zadnji poraz pa je doživel v ligi prvakov, kjer ga je italijanski Como premagal s 4:1. Rdeči vragi so nazadnje slavili avgusta, ko so s 5:2 odpravili Ipswich. Carricka zdaj čakata pomembni prvenstveni tekmi proti Bournemouthu in Chelseaju, ki bi lahko odločilno vplivali na njegovo prihodnost na Old Traffordu.

Med najresnejšimi kandidati za morebitnega naslednika se je v angleških medijih pojavil Antonio Conte, ki je po junijskem odhodu iz Napolija brez kluba. Sedeminpetdesetletni Italijan ima bogate izkušnje z vodenjem največjih evropskih klubov, v svoji trenerski karieri pa je osvojil naslov angleškega prvaka s Chelseajem in pet naslovov italijanskega prvaka.

Conte je ob vse pogostejših govoricah objavil izjavo, v kateri je pojasnil, da trenutno ni blizu dogovora z nobenim klubom. »Po nedavnih poročanjih medijev v Italiji in tujini se mi zdi primerno, da pojasnim svoj položaj. Moje ime se povezuje s številnimi klubi, vendar trenutno z nobenim ne potekajo pogovori v zaključni fazi,« je sporočil italijanski strokovnjak.

Poudaril je, da si želi po uspešnem obdobju pri Napoliju vzeti dovolj časa za odločitev o naslednjem koraku v karieri. »Po čudovitem in uspešnem obdobju na klopi Napolija si bom vzel toliko časa, kolikor ga potrebujem, da premislim, kdaj in kako se vrniti k trenerskemu delu. Odločitev bo premišljena, sprejel pa jo bom, ko bom ocenil, da so razmere za vrnitev ustrezne,« je dodal.

Conte tako za zdaj ostaja brez trenerskega položaja, njegova izjava pa ni povsem izključila možnosti vrnitve v angleško premier ligo. Pri Manchester Unitedu bo medtem veliko odvisno od rezultatov na naslednjih tekmah, saj Carrick po sedmih zaporednih tekmah brez zmage nujno potrebuje rezultatski preobrat.