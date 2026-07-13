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Nogomet

Šeško dobil zvezdniško družbo iz Chelseaja

Slovenski nogometaš Benjamin Šeško je pri Manchester Unitedu dobil novega soigralca.
Andrey Santos bo v novi sezoni igral za Manchester United. FOTO: David Klein/Reuters
Galerija
Andrey Santos bo v novi sezoni igral za Manchester United. FOTO: David Klein/Reuters
F. T.
13. 7. 2026 | 16:40
13. 7. 2026 | 16:42
2:03
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Benjamin Šeško je pri Manchester Unitedu dobil novega soigralca. Iz Chelseaja se v Manchester seli 22-letni brazilski vezist Andrey Santos, so danes potrdili pri klubu. Britanski mediji poročajo, da bo Chelsea zanj prejel skoraj 60 milijonov evrov odškodnine, skupaj z bonusi.

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Santos je prva poletna okrepitev Manchester Uniteda, Chelsea pa zapušča po dveh letih in pol ter 47 nastopih. Brazilski reprezentant je z novim klubom podpisal pogodbo do junija 2031 z možnostjo podaljšanja še za dodatno leto.

Na bozorju tudi Tielemans

Manchester United hkrati nadaljuje pogovore z Aston Villo o prestopu belgijskega vezista Yourija Tielemansa. Krepitev zvezne vrste je glavna poletna prioriteta kluba po odhodu Casemira in poškodbi kolenskih vezi Manuela Ugarteja, ki jo je Urugvajec staknil na tekmi svetovnega prvenstva proti Španiji.

Na seznamu želja rdečih vragov je bil tudi Elliot Anderson, ki se je iz Nottingham Foresta preselil v Manchester City, Mateus Fernandes pa je Southampton zamenjal za Tottenham, poroča STA.

Benjamin Šeško FOTO: Chris Radburn/Reuters
Benjamin Šeško FOTO: Chris Radburn/Reuters

Santos se je Chelseaju iz Vasco da Game pridružil leta 2023 za 16 milijonov funtov, Londončani pa so ga nato do konca sezone posodili nazaj brazilskemu klubu. V sezoni 2023/24 je bil posojen Nottingham Forestu, pozneje pa je kot posojeni nogometaš dvakrat igral še za francoski Strasbourg. Lani se je vrnil v Chelsea, a si ni izboril mesta v začetni enajsterici. Na položaju osrednjih vezistov sta imela prednost Enzo Fernandez in Moises Caicedo.

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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