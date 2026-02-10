  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Šeško in Bijol bosta sprejela velik izziv v Londonu

Vrača se angleško nogometno prvenstvo, ljubitelji športnih stav pa bodo gledali v London, kjer bosta gostovala Manchester United in Leeds.
Benjamin Šeško čaka na priložnost v enajsterici Manchester Uniteda. FOTO: Phil Noble/Reuters
Galerija
Benjamin Šeško čaka na priložnost v enajsterici Manchester Uniteda. FOTO: Phil Noble/Reuters
Jernej Suhadolnik
10. 2. 2026 | 05:30
3:08
A+A-

Vrača se angleško nogometno prvenstvo. Manchester United prihaja drevi (21.15) v London sredi svojega najboljšega obdobja sezone. Ekipa trenerja Michaela Carricka po menjavi na klopi deluje samozavestno in organizirano, niz štirih zaporednih prvenstvenih zmag pa je rdeče vrage znova vključil v boj za sam vrh lestvice. Po rutinski zmagi nad Tottenhamom (2:0) zaostanek za tretjim mestom znaša le še tri točke, zato bi nova zmaga pomenila nadaljevanje resnega napada na območje lige prvakov.

Stavite na svojega favorita v Angliji. Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca, ki ponuja športne stave.

Carrickov vpliv je opazen v večji taktični stabilnosti in učinkovitosti v zaključkih tekem. United lovi peto zaporedno ligaško zmago v isti sezoni prvič po januarju 2023, dodatno samozavest pa mu vliva tudi dobra forma na gostovanjih, saj je na zadnjih devetih tekmah v gosteh izgubil le enkrat. Edina senca ostajajo sredini termini, v katerih United letos na gostovanjih še ni zmagal, vendar tudi ta niz se lahko konča.

Manchester United izrazit favorit

Glede na formo, samozavest in rezultatski zagon je Manchester United izrazit favorit. Čeprav bi lahko West Ham doma nudil odpor, vse kaže, da imajo gostje dovolj kakovosti in stabilnosti za nadaljevanje zmagovitega niza. Benjamin Šeško. Na svojo priložnost naj bi čakal na klopi za rezerve, Carrick naj bi poslal v napad (4-2-3-1) četverico Amad-Fernandes-Cunha; Mbeumo.

Aktiven bo še en klub s slovenskim reprezentantom, Leeds, čeprav Jaka Bijol po poškodbi še ni dobil priložnosti za igro. V zadnji tekmi se je resda že vrnil v kader in normalno trenira, upajmo, da bo čimprej nazaj v enajsterici Leedsa.

Jaka Bijol v opravi Leeds Uniteda. FOTO: Chris Radburn/Reuters
Jaka Bijol v opravi Leeds Uniteda. FOTO: Chris Radburn/Reuters

Sredin obračun na Stamford Bridgu pri Chelseaju (20.30) prihaja v trenutku, ko sta obe ekipi v spodbudni formi, a z različnimi cilji. Chelsea se po nizu dobrih rezultatov znova približuje mestom, ki vodijo v ligo prvakov, Leeds pa nadaljuje boj za obstanek med angleško elito.

Leeds prihaja v London po pomembni zmagi nad Nottingham Forestom (3:1), s katero je na zadnjih dvanajstih tekmah doživel le dva poraza. A večino točk je osvojil doma, saj v gosteh ostaja manj prepričljiv. Ekipa trenerja Daniela Farkeja v premier league na zadnjih devetih gostovanjih ni zmagala, ob tem pa ima eno najslabših statistik osvojenih točk v gosteh. Tudi sredini termini ji ne ustrezajo, saj na zadnjih sedmih tovrstnih gostovanjih ni slavila.

Več iz teme

Manchester Unitedpremier leagueLeeds UnitedBenjamin Šeškošportne staveJaka Bijolnaši na tujem

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

