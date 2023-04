Šeško in Celar med strelci, Šporarju ni šlo z bele točke

Konec tedna so bili aktivni številni slovenski nogometaši na tujih štadionih. Med strelce so se vpisali številni reprezentanti, na katere je marca računal tudi selektor Matjaž Kek. Nov gol si je pripisal Benjamin Šeško (v spodnjem videu), ki je na gostovanju v Celovcu z bele točke zabil drugi gol Salzburga za končno zmago s 3:0.

Šporar zgrešil strel v 98. minuti tekme

Učinkovit je bil tudi Žan Celar, ki je prispeval vodilni gol za Lugano v Zürichu, toda Grasshoppers je na koncu kljub temu zmagal z 2:1. Svoji statistiki sta oplemenitila tudi Jan Mlakar in Vanja Drkušić; prvi je zabil gol za 2:0 za zmago Hajduka v Šibeniku s 3:2, drugi – po izobrazbi branilec – je bil del zmagovite ekipe Sočija, ki je v Moskvi premagala Dinamo. Drkušić je v 67. minuti zabil gol za 1:0.

Manj uspešen je bil Andraž Šporar. Panathinaikos je namreč na svojem štadionu le remiziral z Volosom (0:0), pri čemer je Ljubljančan zapravil kazenski strel v 98. minuti tekme! Šporar je igral od 66. minute, Adam Gnezda Čerin do 80. minute, ko ga je zamenjal Benjamin Verbič. AEK in Panathinaikos sta poravnana pri 63 točkah. Udinese je izgubil na gostovanju v Bologni (0:3), Jaka Bijol je igral vso tekmo, Sandi Lovrić do 86. minute.