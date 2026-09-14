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Nogomet

Šeško in soigralci hudo oškodovani na derbiju: Domov moramo s to krivico

Angleška sodniška organizacija je po tekmi priznala napačno presojo VAR, ki je neposredno zaznamovala razplet mestnega derbija.
Manchester United je imel na derbiju svoje priložnosti, saj sta Marcus Rashford in Kobbie Mainoo zadela okvir vrat, v zaključku pa je City nekajkrat rešil tudi Gianluigi Donnarumma. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
Galerija
Manchester United je imel na derbiju svoje priložnosti, saj sta Marcus Rashford in Kobbie Mainoo zadela okvir vrat, v zaključku pa je City nekajkrat rešil tudi Gianluigi Donnarumma. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
Blaž Potočnik
14. 9. 2026 | 07:56
4:10
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Manchester City je na Old Traffordu dobil veliki mestni derbi, a le nekaj ur po koncu tekme je prišla novica, zaradi katere je poraz Manchester Uniteda zdaj še toliko bolj grenak. Angleška sodniška organizacija Pro Ref je namreč priznala, da je VAR pri odločilnem zadetku Erlinga Haalanda storil »napako v presoji«.

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Boleč poraz Šeška in drugih rdečih vragov v mestnem derbiju

City je v gosteh slavil z 1:0, čeprav je večji del drugega polčasa igral z desetimi nogometaši po izključitvi Phila Fodna. Edini zadetek je v 60. minuti dosegel Haaland, a šele po dolgem posredovanju sistema VAR.

Norvežanov gol je bil na igrišču sprva razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. VAR je nato ugotovil, da je bil Haaland ob podaji Joska Gvardiola vendarle v dovoljenem položaju, in zadetek priznal.

Toda težava je bila drugje.

Fernandez se žoge ni dotaknil, a je vplival na branilca

V prepovedanem položaju je bil namreč Haalandov soigralec Enzo Fernandez, ki je skočil proti žogi in jo skušal doseči z glavo. Ker pa se je ni dotaknil, so sodniki v sobi VAR sprva ocenili, da ni aktivno posegel v igro.

Prav ta presoja se je po tekmi izkazala za napačno.

Gibanje vezista, ki je še pred kratkim igral za Chelsea, je vplivalo na branilca rdečih vragov Lisandra Martineza, ki se je odzval na njegov poskus igranja z žogo. Haaland je medtem ostal prost na drugi vratnici in z neposredne bližine zadel za končnih 1:0.

Premier liga je po zadetku pojasnila, da je VAR ugotovil, da je bil Haaland v dovoljenem položaju, Fernandez pa se žoge ni dotaknil. A nekaj ur pozneje je Pro Ref priznal, da sodniki niso ustrezno upoštevali njegovega vpliva na Martineza.

»VAR ni prepoznal verjetnega vpliva njegovega položaja in bi moral priporočiti ogled posnetka ob igrišču,« so zapisali pri angleški sodniški organizaciji.

Unitedu priznali napako

Pri Pro Refu so še isti večer stopili v stik z Manchester Unitedom in klubu sporočili, da je bila odločitev VAR napačna.

»Manchester United smo kontaktirali in priznali, da je po našem mnenju šlo za napako v presoji. Dogodek bomo pregledali,« so sporočili.

Odločitev je po tekmi močno razjezila trenerja Uniteda Michaela Carricka. Motilo ga je predvsem, da kljub številnim sodnikom, tehnologiji in dolgemu preverjanju niso prišli do pravilne odločitve.

»Preprosto ne razumem. Sodnikom skušamo pomagati, okoli njih je toliko ljudi, zaslonov in različnih ravni preverjanja, pa na koncu še vedno ne sprejmejo pravilne odločitve,« je dejal Carrick.

»Domov moramo s to krivico«

Še ostrejši je bil Martinez, ki je bil neposredno vpleten v sporni položaj. Argentinec je pojasnil, da se je odzval prav na gibanje svojega reprezentančnega soigralca in zato Haalanda pustil samega za hrbtom.

»Šel sem proti njemu [Enzu Fernandezu], ker je bil pred menoj. Zato je Haaland ostal sam zadaj,« je dejal Martinez.

Ob tem ni skrival razočaranja nad sodniško odločitvijo.

»Da pet ali šest ljudi v premier ligi naredi takšno napako, je nesprejemljivo. Domov moramo s to krivico.«

Za Benjamina Šeška in soigralce poznejše priznanje napake seveda ne spremeni ničesar. City je tri točke že odnesel z Old Trafforda, Haaland pa je z odločilnim zadetkom prišel do svojega devetega ligaškega gola na manchestrskih derbijih.

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Manchester UnitedErling HaalandManchester CityVARsodnikiPremier ligaPro RefOld TraffordEnzo FernandezLisandro MartinezMichael CarrickPhil FodenMestni derbi

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