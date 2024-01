Šeško in soigralci se bodo reševali z Bayernom in Realom

V nadaljevanju preberite:

Nogometni ritem na tujem na popušča, najboljši klubi v Evropi pilijo tudi formo za štart končnice v ligi prvakov, ki jo bodo odprli 13. februarja v Københavnu in Leipzigu. Slednjega so vzeli pod lupo v Nemčiji, saj »rdečim bikom« ne gre po načrtu. Kljub golu slovenskega reprezentanta Benjamina Šeška je Leipzig tretjo zaporedno tekmo v bundesligi končal na ščitu – tokrat s »petardo« v svoji mreži – in posledično zapustil območje lige prvakov.

Kako kaže Leipzigu in kateri izzivi so pred njim, zakaj se bodo morali Benjamin Šeško in soigralci reševati tudi proti tako uglednim ekipam, kakršni premoreta Real Madrid in Bayern? Veliko bolje po sanjskem koncu tedna kaže Žanu Celarju.