Šeško bi bil s Carrickom angleški prvak

Michael Carrick se ob prihodu v Manchester United ni znašel pred lahkim izzivom. Po menjavi trenerja Rubena Amorima so bili pritiski veliki, skeptiki glasni, številni pa so mu napovedovali le kratkoročno priložnost – do konca sezone. A nekdanji nogometaš kluba je odgovoril na igrišču in izpolnil ključni cilj: uvrstitev v Uefino ligo prvakov v sezoni 2026/27.

Kljub napeti atmosferi okoli strokovnega štaba statistika kaže bolj prepričljivo sliko v premier league, kot so pričakovali največji dvomljivci. Še več – če bi gledali zgolj obdobje, odkar je Carrick prevzel ekipo, bi bili »rdeči vragi«, pri katerih je prav v Carrickovem obdobju postal prvokategornik tudi slovenski napadalec Benjamin Šeško, (pogojno) celo na vrhu lestvice. V 14 tekmah, od prve proti Manchester Cityju 17. januarja (2:0), bi zbrali 32 točk, kar je pet več od Arsenala in mestnega tekmeca Cityja. Ekipa trenerja Pepa Guardiole je resda odigrala dve tekmi manj.

Takole je Benjamin Šeško proslavil zadnji doseženi gol v premier league. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

Na dejanski lestvici United trenutno zaseda tretje mesto s 64 točkami, medtem ko Arsenal ostaja na vrhu s 76. A vtis, ki ga je v kratkem času pustil Carrick, presega številke. Prepričljivi rezultati in izpolnjen večmilijonski cilj so odprli razpravo o njegovi prihodnosti na klopi. Scenarij, po katerem bi poleti zapustil klub z Old Trafforda, vse bolj izgublja težo – Carrick pa si je, vsaj za zdaj, izboril trdnejši položaj, kot so mu ga pripisovali ob njegovem prihodu.