    Nogomet

    Šeško, Isak in Woltemade: pojasnjeno, kdo kotira najvišje

    Kdo med trojico nogometašev – Alexander Isak (Liverpool), Benjamin Šeško (Manchester United) in Nick Woltemade (Newcastle) se je najbolje odrezal?
    Benjamin Šeško v majici Manchester Uniteda še ni povsem opozoril nase zahtevnih kritikov in navijačev. FOTO: Oli Scarff/AFP
    Galerija
    Benjamin Šeško v majici Manchester Uniteda še ni povsem opozoril nase zahtevnih kritikov in navijačev. FOTO: Oli Scarff/AFP
    F. T.
    1. 11. 2025 | 05:15
    2:50
    A+A-

    Zanimivo analizo učinka treh vidnejših poletnih okrepitev angleških nogometnih klubov je opravil Nick Wright, nogometni analitik pri Sky News. Kdo med trojico nogometašev – Alexander Isak (Liverpool), Benjamin Šeško (Manchester United) in Nick Woltemade (Newcastle) se je doslej najbolje odrezal?

    image_alt
    Benjamin Šeško mora biti še bolj aroganten

    Nemški napadalec Nick Woltemade je v ospredju pozornosti angleških medijev po izjemnem začetku sezone v dresu Newcastla. Sky Sports ga v svoji redni rubriki The Radar opisuje kot igralca, ki je v nekaj mesecih po prihodu iz Stuttgarta popolnoma zapolnil praznino, ki jo je s prestopom v Liverpool pustil Alexander Isak.

    Soigralci ga hvalijo kot popolnega napadalca

    Woltemade, ki je vreden 69 milijonov funtov, je dosegel šest golov v vseh tekmovanjih, kar je izjemen dosežek glede na to, da je igral le 760 minut. Poleg fizične moči, s katero prevladuje v zračnih dvobojih, ga odlikuje tudi tehnična dovršenost, meni avtor. Zna zadržati žogo, sodeluje v kombinatoriki, pomaga pri gradnji napadov in se vrača v obrambo. Trener Eddie Howe ga je opisal kot igralca, ki »določa ritem pritiska« in se nikoli ne ustavi, soigralci pa ga hvalijo kot popolnega napadalca, ki prispeva več kot zgolj gole.

    Nick Woltemade se je dobro znašel v majici Newcastla. FOTO: Andy Buchanan/AFP
    Nick Woltemade se je dobro znašel v majici Newcastla. FOTO: Andy Buchanan/AFP

    Njegova učinkovitost je osupljiva – šest golov iz šestih strelov v okvir gola. Analitiki sicer opozarjajo, da bo verjetno sledila manjša statistična korekcija, vendar Woltemade trenutno ruši vse napovedi. V ligi ima štiri gole, več kot katerikoli drugi novi napadalec, ki se je poleti pridružil angleškim klubom. To vključuje tudi Joãa Pedra (Chelsea), Viktorja Gyökeresa (Arsenal), Huga Ekitikeja (Liverpool) in Benjamina Šeška (Manchester United).

    image_alt
    Čeferin pred zahtevno nalogo: Če bi moral, bi izbral Dončića

    Šeško, ki je bil eden najbolj pričakovanih poletnih prihodov v premier league, se v članku omenja kot del skupine dragih mladih napadalcev, ki se še privajajo na ritem in zahtevnost angleškega nogometa.

    Šeška krasi odličen skok. FOTO: Phil Noble/Reuters
    Šeška krasi odličen skok. FOTO: Phil Noble/Reuters

    Čeprav komentator ne kritizira njegovih nastopov, ga posredno postavlja v kontrast z Woltemadejem – Nemec je kljub manjšemu številu minut že pomembno vplival na igro svoje ekipe, Šeško pa se še išče v vlogi, ki bi ustrezala njegovim značilnostim in igralnemu sistemu Manchester Uniteda.

    Zanimivo, tako Woltemade (Stuttgart) kot Šeško (Leipzig) sta poleti odmevno prestopila v angleško nogometno prvenstvo iz nemške bundeslige.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bosna in Hercegovina

    Štirje policisti in nekdanji poslanec osumljeni siljenja sirot v prostitucijo

    Vodja protikorupcijske skupine in vplivni policisti osumljeni zlorabe mladoletnic iz sirotišnice, s katerima so imeli tudi spolne odnose.
    30. 10. 2025 | 16:38
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Niko Toš

    Nekateri pravijo, da med Janšo in Golobom ni razlike. To je absurd

    Vsi problemi, ki so obstajali v čisto drugi družbeni ureditvi, se danes ponavljajo skorajda na isti način, pravi sociolog Niko Toš.
    Janez Markeš 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Iz zapora naj bi grozil obremenilni priči

    Jakob Herzog zanika, da je oviral pravosodne organe. Ponudbe tožilstva za priznanje krivde ni sprejel.
    Aleksander Brudar 28. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Več iz teme

    naši na tujemManchester UnitedBenjamin Šeškopremier leagueNick WoltemadeAlexander Isak

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Šport  |  Nogomet
    Naši na tujem

    Šeško, Isak in Woltemade: pojasnjeno, kdo kotira najvišje

    Kdo med trojico nogometašev – Alexander Isak (Liverpool), Benjamin Šeško (Manchester United) in Nick Woltemade (Newcastle) se je najbolje odrezal?
    1. 11. 2025 | 05:15
    Preberite več
