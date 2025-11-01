Šeško, Isak in Woltemade: pojasnjeno, kdo kotira najvišje

Zanimivo analizo učinka treh vidnejših poletnih okrepitev angleških nogometnih klubov je opravil Nick Wright, nogometni analitik pri Sky News. Kdo med trojico nogometašev – Alexander Isak (Liverpool), Benjamin Šeško (Manchester United) in Nick Woltemade (Newcastle) se je doslej najbolje odrezal?

Nemški napadalec Nick Woltemade je v ospredju pozornosti angleških medijev po izjemnem začetku sezone v dresu Newcastla. Sky Sports ga v svoji redni rubriki The Radar opisuje kot igralca, ki je v nekaj mesecih po prihodu iz Stuttgarta popolnoma zapolnil praznino, ki jo je s prestopom v Liverpool pustil Alexander Isak.

Soigralci ga hvalijo kot popolnega napadalca

Woltemade, ki je vreden 69 milijonov funtov, je dosegel šest golov v vseh tekmovanjih, kar je izjemen dosežek glede na to, da je igral le 760 minut. Poleg fizične moči, s katero prevladuje v zračnih dvobojih, ga odlikuje tudi tehnična dovršenost, meni avtor. Zna zadržati žogo, sodeluje v kombinatoriki, pomaga pri gradnji napadov in se vrača v obrambo. Trener Eddie Howe ga je opisal kot igralca, ki »določa ritem pritiska« in se nikoli ne ustavi, soigralci pa ga hvalijo kot popolnega napadalca, ki prispeva več kot zgolj gole.

Nick Woltemade se je dobro znašel v majici Newcastla. FOTO: Andy Buchanan/AFP

Njegova učinkovitost je osupljiva – šest golov iz šestih strelov v okvir gola. Analitiki sicer opozarjajo, da bo verjetno sledila manjša statistična korekcija, vendar Woltemade trenutno ruši vse napovedi. V ligi ima štiri gole, več kot katerikoli drugi novi napadalec, ki se je poleti pridružil angleškim klubom. To vključuje tudi Joãa Pedra (Chelsea), Viktorja Gyökeresa (Arsenal), Huga Ekitikeja (Liverpool) in Benjamina Šeška (Manchester United).

Šeško, ki je bil eden najbolj pričakovanih poletnih prihodov v premier league, se v članku omenja kot del skupine dragih mladih napadalcev, ki se še privajajo na ritem in zahtevnost angleškega nogometa.

Šeška krasi odličen skok. FOTO: Phil Noble/Reuters

Čeprav komentator ne kritizira njegovih nastopov, ga posredno postavlja v kontrast z Woltemadejem – Nemec je kljub manjšemu številu minut že pomembno vplival na igro svoje ekipe, Šeško pa se še išče v vlogi, ki bi ustrezala njegovim značilnostim in igralnemu sistemu Manchester Uniteda.

Zanimivo, tako Woltemade (Stuttgart) kot Šeško (Leipzig) sta poleti odmevno prestopila v angleško nogometno prvenstvo iz nemške bundeslige.