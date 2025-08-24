Šeško je izbral pravega, Pečečnik odkril pot Newcastlu

V nadaljevanju preberite:

Zakaj je šel Benjamin Šeško v Manchester in zakaj se ni odločil za Newcastle? V dneh, ko je nogometna skupnost nestrpno pričakovala konec prestopne sage, ki je prvič v zgodovini Slovenije spominjala na žanr turške telenovele, so to spraševali milijoni navijačev, številni v mestu ob angleško-škotski meji si še danes niso opomogli od »zasuka« v zadnjem trenutku.

Predsednika Leipziga in Newcastla sta si namreč na daljavo že segla v roko, zdelo se je, da je 90 milijonov evrov vreden posel »fertig«, kot bi rekli Nemci. Toda resnica je drugačna, tak posel je bil v resnici »kaput« že leto dni prej; Šeško, njegova agent in skavt, s katerim sodeluje, so šli po začrtani poti in pripravljali teren le za – Manchester United.

Je Šeško izbral pravi klub zase in razvoj svoje kariere? To bo pokazal čas, gotovo pa ni mogel zavrniti ponudbe za igranje v tako velikem klubu, kot je ManUtd; 99,9 odstotka vseh igralcev nogometa na svetu lahko o takšnem scenariju le sanja in bi zamenjali za to tudi svoje otroštvo.

Pot do uspešnosti »manj slovitih« klubov je znana in podobna kot pri fantu, ki meni, da je premalo atraktiven za dekle, ki kotira višje. Plačevati mora dražje večerje in vztrajati dlje kot drugi. Podobno je v poslu in nogometu. In najbrž je le vprašanje časa, kdaj bo tudi Newcastle, ki premore fantastične navijače, dovolj privlačen za največje nogometne zvezdnike na svetu.