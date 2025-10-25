Šeško je s soigralci trepetal vse do konca

Nogometaši Manchester Uniteda so slavili še tretjo zaporedno zmago in skupno peto v tej sezoni elitne angleške lige. Na navdušenje domačih navijačev so danes na Old Trafordu s 4:2 (2:0) odpravili igralce Brightona.

»Rdeči vragi« so si pot k uspehu tlakovali že v prvem polčasu, v katerem sta v polno zadela Brazilca. V 24. minuti je natančno meril Matheus Cunha, deset minut pozneje pa je na 2:0 srečno povišal Casemiro, potem ko je po njegovem strelu žoga zadela Šveda Yasina Ayarija.

Benjamin Šeško je k tokratni zmagi prispeval podajo. FOTO: Phil Noble/Reuters

Mbeumo postavil piko na i

Ko je v 61. minuti Kamerunecpo podaji slovenskega napadalca, ki je igral do 82. minute, popeljal Manchester United do vodstva s 3:0, se je zdelo, da je tekma že odločena. Toda gostitelji so morali na koncu še trepetati za zmago.

V 74. minuti je namreč Anglež Danny Welbeck z mojstrsko izvedenim prostim strelom znižal na 1:3, v drugi minuti sodnikovega dodatka pa je domačo mrežo zatresel še 18-letni Grk Charalampos Kostoulas. Brighton je nato v lovu za izenačenjem vse sile usmeril v napad, kar so izkoristili domači nogometaši in po enem od nasprotnih napadov, ki ga je z drugim zadetkom na tekmi kronal Mbeumo, razrešili vse dvome o zmagovalcu. Kmalu zatem je namreč sodnik odpiskal konec dvoboja.

»Rdeči vragi« so se s tem uspehom (začasno) zavihteli na četrto mesto lestvice (16 točk), na vrhu katere s tekmo manj kraljuje Arsenal (19).