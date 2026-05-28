Šeško v Manchestru sprejel pomembno gostjo

Slovenskega zvezdnika Benjamina Šeška je v trening centru rdečih vragov obiskala slovenska veleposlanica v Združenem Kraljestvu Sanja Štiglic. Med prijetnim srečanjem sta govorila o Šeškovi športni poti, življenju in delu v Angliji ter o pomenu povezovanja slovenske skupnosti v tujini.

Med obiskom je veleposlanica Štiglic izrazila ponos na dosežke napadalca. »Prepričana sem, da bosta njegova prepoznavnost in priljubljenost marsikoga vzpodbudila, da bolje spozna Slovenijo in jo tudi obišče. Benjaminu, ki s predanostjo in trdim delom uresničuje svoje visoko zastavljene cilje, iskreno želim še veliko uspehov. Zanj bomo še naprej močno navijali,« je povedala.

Benjamin Šeško: »Veseli me, da sem lahko v Manchestru gostil slovensko veleposlanico.« FOTO: Global Game Media

Ambasadorja slovenskega športa in države sta izpostavila tudi pomen vztrajnosti, predanosti in pozitivnega predstavljanja Slovenije na globalni ravni. Šeško je ob tem dodal, da je v tako zahtevnem okolju lepo prejeti podporo iz domovine. »Veseli me, da sem lahko v Manchestru gostil slovensko veleposlanico. Vedno je lepo začutiti podporo iz domovine, še posebej v tako velikem in zahtevnem okolju, kot je angleški nogomet,« je dejal.