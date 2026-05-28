Šeško v Manchestru sprejel pomembno gostjo

Slovenskega zvezdnika Benjamina Šeška je v trening centru rdečih vragov obiskala slovenska veleposlanica v Združenem Kraljestvu Sanja Štiglic. Med prijetnim srečanjem sta govorila o Šeškovi športni poti, življenju in delu v Angliji ter o pomenu povezovanja slovenske skupnosti v tujini.
Med obiskom je veleposlanica Štiglic izrazila ponos na dosežke napadalca. »Prepričana sem, da bosta njegova prepoznavnost in priljubljenost marsikoga vzpodbudila, da bolje spozna Slovenijo in jo tudi obišče. Benjaminu, ki s predanostjo in trdim delom uresničuje svoje visoko zastavljene cilje, iskreno želim še veliko uspehov. Zanj bomo še naprej močno navijali,« je povedala.
Ambasadorja slovenskega športa in države sta izpostavila tudi pomen vztrajnosti, predanosti in pozitivnega predstavljanja Slovenije na globalni ravni. Šeško je ob tem dodal, da je v tako zahtevnem okolju lepo prejeti podporo iz domovine. »Veseli me, da sem lahko v Manchestru gostil slovensko veleposlanico. Vedno je lepo začutiti podporo iz domovine, še posebej v tako velikem in zahtevnem okolju, kot je angleški nogomet,« je dejal.
