  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometLiga prvakovKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Šeško v Manchestru sprejel pomembno gostjo

Slovenski napadalec pri Manchester Unitedu Benjamin Šeško je v trening centru gostil slovensko veleposlanico Sanjo Štiglic.
Slovenska veleposlanica Sanja Štiglic je izrazila ponos na dosežke Benjamina Šeška. FOTO: Global Game Media
Galerija
Slovenska veleposlanica Sanja Štiglic je izrazila ponos na dosežke Benjamina Šeška. FOTO: Global Game Media
Š. R.
28. 5. 2026 | 14:11
28. 5. 2026 | 14:21
1:37
A+A-

Slovenskega zvezdnika Benjamina Šeška je v trening centru rdečih vragov obiskala slovenska veleposlanica v Združenem Kraljestvu Sanja Štiglic. Med prijetnim srečanjem sta govorila o Šeškovi športni poti, življenju in delu v Angliji ter o pomenu povezovanja slovenske skupnosti v tujini. 

image_alt
Tai Nai Koren bi lahko odvzel naziv najmlajšega Benjaminu Šešku

Med obiskom je veleposlanica Štiglic izrazila ponos na dosežke napadalca. »Prepričana sem, da bosta njegova prepoznavnost in priljubljenost marsikoga vzpodbudila, da bolje spozna Slovenijo in jo tudi obišče. Benjaminu, ki s predanostjo in trdim delom uresničuje svoje visoko zastavljene cilje, iskreno želim še veliko uspehov. Zanj bomo še naprej močno navijali,« je povedala. 

Benjamin Šeško: »Veseli me, da sem lahko v Manchestru gostil slovensko veleposlanico.« FOTO: Global Game Media
Benjamin Šeško: »Veseli me, da sem lahko v Manchestru gostil slovensko veleposlanico.« FOTO: Global Game Media

Ambasadorja slovenskega športa in države sta izpostavila tudi pomen vztrajnosti, predanosti in pozitivnega predstavljanja Slovenije na globalni ravni. Šeško je ob tem dodal, da je v tako zahtevnem okolju lepo prejeti podporo iz domovine. »Veseli me, da sem lahko v Manchestru gostil slovensko veleposlanico. Vedno je lepo začutiti podporo iz domovine, še posebej v tako velikem in zahtevnem okolju, kot je angleški nogomet,« je dejal. 

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Po koncu sezone

Fernandes: Izjava Roya Keana je laž, Šeškov kapetan označen za osla

Roy Keane je prepričan v to, da Bruno Fernandes s trenutno mentaliteto ne bo zmagal ničesar, Portugalec pa v to, da Keane laže.
27. 5. 2026 | 10:41
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP v nogometu

Šeškov soigralec bo poleti doma: Bil sem povsem šokiran in strt

Potem ko ga selektor Thomas Tuchel ni izbral v ekipo za svetovno prvenstvo, se je na družabnih omrežjih odzval Harry Maguire.
22. 5. 2026 | 17:32
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Michael Carrick

United rešil vprašanje o prihodnosti, Šeško bo zadovoljen

Manchester United je dosegel dogovor z Michaelom Carrickom in s trenerjem sklenil dveletno pogodbo.
22. 5. 2026 | 12:16
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Novi zapleti za Neymarja, odpeljali so ga v zasebno kliniko

Npadalec Santosa in brazilski reprezentant Neymar je izpustil prvi trening izbrane vrste in zaradi poškodbe mečne mišice odšel na dodatne preglede.
28. 5. 2026 | 11:30
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Arsenal je na treningu pozdravil povratnika

Desni bočni branilec Jurrien Timber je včeraj treniral s soigralci in bo odpotoval v Budimpešto.
28. 5. 2026 | 10:19
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Sestavljanje vlade

Ivo Vajgl: Ministrica Fajon bi morala izreči opomin veleposlaniku Zupančiču

Janez Janša naj bi od Anžeta Logarja zahteval, da predlog zakona o Skoku v parlamentarno proceduro vložijo, še preden bo vložena lista ministrskih kandidatov.
Uroš Esih 27. 5. 2026 | 13:05
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Resnica

Komentar Resnice na izstope: Vsak se sam odloči, ali bo del stranke ali ne

Po neuradnih informacijah, ki krožijo s terena, so nekateri zdaj že nekdanji člani razočarani tudi nad delovanjem znotraj same stranke.
Anja Intihar 28. 5. 2026 | 10:30
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Papeževa enciklika spominja na Luko Mesca

Delova komentatorja sta tokrat razpravljala o metodah koalicije v nastajanju, interventnem zakonu, slovenskem narodu in papeževi encikliki.
27. 5. 2026 | 18:00
Preberite več
Premium
Magazin  |  Potovanja
Vipavska dolina

Mlada graščaka želita prebuditi speči dvorec nad vasico Lože

Posestvo gradu Lože je v zasebni lasti, a se ne zapira pred javnostjo. Mlada naslednika iščeta nove vsebine in sodelovanje z lokalno skupnostjo.
Simona Bandur 27. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Od svežih jajc do brancina iz Pirana: zgodbe slovenskih pridelovalcev

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 14:14
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Slovenska filharmonija vabi k vpisu abonmajev

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Delo 28. 5. 2026 | 09:42
Preberite več
Promo
Novice  |  Svet
Vredno branja

Nemčija po pritiskih spreminja smer

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Delo 26. 5. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj so vaši nakupovalni vozički prazni?

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Delo 27. 5. 2026 | 08:43
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vlaganja v zdravje

Pozitivni vplivi vlaganja v zdravje in zdravstvo

Dejstvo je, da se moramo kot družba jasno odločiti, koliko bomo vlagali v zdravstvo.
27. 5. 2026 | 19:41
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Kdo bo postavljal pravila v digitalni tekmi prihodnosti

Umetna inteligenca in kibernetska varnost postajajo nova infrastruktura gospodarstva. Kako se pripraviti na novi svet?
27. 5. 2026 | 10:24
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Telekomunikacije so postale infrastruktura moči

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
Gregor Knafelc 26. 5. 2026 | 16:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Slovenci živijo v akvariju

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
Nina Štajner 22. 5. 2026 | 08:30
Preberite več

Več iz teme

Benjamin ŠeškoManchester Unitednaši na tujemSanja Štiglic

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Slovenija
Lokalne volitve

Omejitve za tujce in obsojence

Državljani tretjih držav po novem predlogu ne bi več smeli voliti člane občinskih svetov in županov. Za usklajevanje pripomb bo malo časa.
Tomica Šuljić 28. 5. 2026 | 14:43
Preberite več
Novice  |  Svet
Italija

Sodba: hoteli in restavracije gostom niso dolžne postreči vode iz pipe

Turistka je sprožila sodni postopek in zahtevala 2.700 evrov odškodnine zaradi domnevne gospodarske škode in duševnih bolečin.
28. 5. 2026 | 14:35
Preberite več
Novice  |  Svet
ZDA

Aretacija bivšega agenta Cie: našli zlate palice in več deset milijonov gotovine

Obtožen je kraje javnih sredstev, pa tudi laganja o izobrazbi in vojaški službi ob prijavi na delovno mesto v javni upravi.
28. 5. 2026 | 14:13
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Manchester United

Šeško v Manchestru sprejel pomembno gostjo

Slovenski napadalec pri Manchester Unitedu Benjamin Šeško je v trening centru gostil slovensko veleposlanico Sanjo Štiglic.
28. 5. 2026 | 14:11
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Svet so ljudje

Korupcijska afera v Španiji: krog okoli premiera v škripcih leto pred volitvami

Španski premier Pedro Sánchez se sooča z vse več obtožbami korupcije, v katere naj bi bili vpleteni tudi njegovi bližnji.
28. 5. 2026 | 13:57
Preberite več
Novice  |  Svet
ZDA

Aretacija bivšega agenta Cie: našli zlate palice in več deset milijonov gotovine

Obtožen je kraje javnih sredstev, pa tudi laganja o izobrazbi in vojaški službi ob prijavi na delovno mesto v javni upravi.
28. 5. 2026 | 14:13
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Manchester United

Šeško v Manchestru sprejel pomembno gostjo

Slovenski napadalec pri Manchester Unitedu Benjamin Šeško je v trening centru gostil slovensko veleposlanico Sanjo Štiglic.
28. 5. 2026 | 14:11
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Svet so ljudje

Korupcijska afera v Španiji: krog okoli premiera v škripcih leto pred volitvami

Španski premier Pedro Sánchez se sooča z vse več obtožbami korupcije, v katere naj bi bili vpleteni tudi njegovi bližnji.
28. 5. 2026 | 13:57
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Robert Roškar v novi vlogi

Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:03
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
Vredno branja

Avstrijska Koroška odpira vrata slovenskim podjetjem

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
NA POMOČ

Obstali sredi Evrope

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
1. 5. 2026 | 10:04
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

36 slovenskih organizacij ga že ima. Kdo se jim bo pridružil letos?

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
27. 5. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

»Če izgubimo pasmo, izgubimo pomemben del prihodnosti« (video)

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
26. 5. 2026 | 09:15
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Preberite več
Promo
Novice  |  Okolje
Vredno branja

Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Slovenska podjetja, ki bodo letos stopila v ospredje

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kar je nekoč zahtevalo ure, danes nastane v trenutku

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Delo 27. 5. 2026 | 15:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
SLUH

Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
28. 5. 2026 | 07:57
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Kdo bo postavljal pravila v digitalni tekmi prihodnosti

Umetna inteligenca in kibernetska varnost postajajo nova infrastruktura gospodarstva. Kako se pripraviti na novi svet?
27. 5. 2026 | 10:24
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

»V eni sekundi se pogovarjaš z njim, v naslednji ga ni več« (video)

Športniki lahko zelo zgodaj pridejo do velikih zaslužkov, precej redkeje pa tudi do znanja, kako jih dolgoročno upravljati, zato so pogovori o finančni pismenosti pomembni že v času, ko se kariera še vzpenja.
25. 5. 2026 | 09:14
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
Promo Delo 22. 5. 2026 | 10:38
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj so vaši nakupovalni vozički prazni?

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Delo 27. 5. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Kraljica gozda, ki vas sprejme v leseni koči sredi narave

Od istrskih gričev do Medžimurja in slavonskih vinogradov obstaja Hrvaška, kjer vas gostitelji sprejmejo v svoj dom in vam pokažejo manj znane kotičke dežele.
2. 5. 2026 | 13:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Spondiloza: obraba hrbtenice, ki omejuje gibanje

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
Promo Delo 26. 5. 2026 | 08:57
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJA

Neplačan račun iz tujine? Izterjava je mogoča v 50 državah

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Spodbude, ki jih mnoga podjetja spregledajo

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
2. 5. 2026 | 10:19
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
Vredno branja

Skriti davek umetne inteligence: bo naša infrastruktura zdržala?

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:58
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PREHRANSKA INDUSTRIJA

Kaj se dogaja v prehranski industriji?

Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
Promo Delo 26. 5. 2026 | 13:45
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Pošta Slovenije se spreminja: kaj to pomeni za uporabnike? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 13:07
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometLiga prvakovKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo