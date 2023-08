Šeško, Kampl in Oblak v drugem bobnu čakajo žreb lige prvakov

Znani so vsi udeleženci letošnje evropske lige prvakov 2023/24. Četrtkov žreb, ki bo ob 18. uri v Forumu Grimaldi v Monaku, pa bo razkril podrobnosti o skupinah, derbijih in obračunih. Znani so tudi bobni, v katere so razdeljene ekipe.

Klubi slovenskih nogometašev so v drugem jakostnem bobnu - RB Leipzig s Kevinom Kamplom in Benjaminom Šeškom ter Atletico Madrid z Janom Oblakom.

* Žreb lige prvakov 2023/23:

- boben 1: Manchester City, FC Sevilla, FC Barcelona, FC Bayern München, SSC Napoli, Paris Saint-Germain, Benfica Lizbona, Feyenoord Rotterdam;

- boben 2: Real Madrid, Manchester United, Inter Milan, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, RB Leipzig, FC Porto, FC Arsenal;

- boben 3: Šahtjor Donjeck, FC Red Bull Salzburg, AC Milan, Sporting Braga, Lazio Rim, Crvena zvezda, Glasgow Rangers ali PSV Eindhoven, Young Boys Bern ali FC Koebenhavn;

- boben 4: Real Sociedad San Sebastian, Galatasaray Istanbul, Celtic Glasgow, Newcastle United, 1. FC Union Berlin, RC Lens, Young Boys Bern ali Rakow Czestochowa, Royal Antwerpen ali AEK Atene.