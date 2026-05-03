Nogomet

Šeško med junaki prigaranega vizuma za ligo prvakov

Slovenski as se je z Manchester Unitedom veselil zmage v največjem angleškem derbiju. Zabil je gol, a obenem tudi staknil lažjo poškodbo.
Med nogometaši v središču pozornosti je bil v največjem angleškem derbiju naš Benjamin Šeško. FOTO: Chris Radburn/ Reuters
Med nogometaši v središču pozornosti je bil v največjem angleškem derbiju naš Benjamin Šeško. FOTO: Chris Radburn/ Reuters
STA, Š. R.
3. 5. 2026 | 19:29
2:39
A+A-

Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško se je tudi na največjem angleškem derbiju med Manchester Unitedom in Liverpoolom vpisal med strelce, dosegel je svoj 11. gol v sezoni. S srečnim zadetkom je postavil izid prvega polčasa 2:0, nato pa ob odmoru po šepajočem koraku in lažji poškodbi ostal v slačilnici. Liverpool je v drugem polčasu izenačil, zmago Unitedu in s tem tudi uvrstitev v ligo prvakov pa je priigral Kobbie Mainoo z golom v 77. minuti.

Ekipa Manchestra Uniteda je tudi na tej tekmi začela napadalno in hitro prišla do zanesljivega vodstva, a tudi z veliko sreče. Prvi gol v šesti minuti je dosegla po kotu, ko je nezanesljiva obramba gostov slabo izbijala žogo, ta je prišla do Matheusa Cunhe, ki v prvem poskusu ni našel poti v mrežo, v drugem pa je zadel Alexisa Mac Allisterja, od njega se je žoga odbila, spremenila smer in končala v mreži.

Tudi pri drugem golu v 14. minuti so imeli domači veliko sreče. Po protinapadu je Bruno Fernandes lepo našel Šeška, ta se pred vrati ni najbolje znašel, v nadaljevanju akcije po je Portugalec še enkrat iskal Slovenca, takrat z glavo, vratar Freddie Woodman je posredoval pred napadalcem, a ga pri izbijanju žoge zadel v prsi, od telesa pa se je žoga odbila v mrežo. Gosti so menili, da je Šeško gol dosegel z roko, a posnetek, ki so gledali sodniki, tega ni mogel potrditi.

Takole ja naš as zabil gol v derbiju. Foto Jason Cairnduff/Reuters
Takole ja naš as zabil gol v derbiju. Foto Jason Cairnduff/Reuters

Šeško je imel do konca prvega polčasa še eno priložnost, Uniteda je bil še naprej nevarnejši, Liverpool pa je imel svoje trenutke v drugem polčasu, ko je naprej Dominik Szoboszlai zadel za 1:2, napo pa podal Codyju Gakpoju za izenačenje. Obakrat so si rdeči vragi privoščili veliko napako.

V 77. minuti pa so gostitelji spet izkoristili nespretno izbijanje žoge iz kazenskega prostora, Mainoo je odbito žogo spravil za hrbet Goodmana. S tem je 21-letnik, ki je ta teden podaljšal pogodbo, postal junak druge zmage na medsebojnih tekmah sezone, ki United pošilja v ligo prvakov, Liverpool pa bo moral najmočnejše evropsko tekmovanje še potrditi.

 

