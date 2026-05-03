Šeško med junaki prigaranega vizuma za ligo prvakov

Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško se je tudi na največjem angleškem derbiju med Manchester Unitedom in Liverpoolom vpisal med strelce, dosegel je svoj 11. gol v sezoni. S srečnim zadetkom je postavil izid prvega polčasa 2:0, nato pa ob odmoru po šepajočem koraku in lažji poškodbi ostal v slačilnici. Liverpool je v drugem polčasu izenačil, zmago Unitedu in s tem tudi uvrstitev v ligo prvakov pa je priigral Kobbie Mainoo z golom v 77. minuti.

Ekipa Manchestra Uniteda je tudi na tej tekmi začela napadalno in hitro prišla do zanesljivega vodstva, a tudi z veliko sreče. Prvi gol v šesti minuti je dosegla po kotu, ko je nezanesljiva obramba gostov slabo izbijala žogo, ta je prišla do Matheusa Cunhe, ki v prvem poskusu ni našel poti v mrežo, v drugem pa je zadel Alexisa Mac Allisterja, od njega se je žoga odbila, spremenila smer in končala v mreži.

Tudi pri drugem golu v 14. minuti so imeli domači veliko sreče. Po protinapadu je Bruno Fernandes lepo našel Šeška, ta se pred vrati ni najbolje znašel, v nadaljevanju akcije po je Portugalec še enkrat iskal Slovenca, takrat z glavo, vratar Freddie Woodman je posredoval pred napadalcem, a ga pri izbijanju žoge zadel v prsi, od telesa pa se je žoga odbila v mrežo. Gosti so menili, da je Šeško gol dosegel z roko, a posnetek, ki so gledali sodniki, tega ni mogel potrditi.

Takole ja naš as zabil gol v derbiju. Foto Jason Cairnduff/Reuters

Šeško je imel do konca prvega polčasa še eno priložnost, Uniteda je bil še naprej nevarnejši, Liverpool pa je imel svoje trenutke v drugem polčasu, ko je naprej Dominik Szoboszlai zadel za 1:2, napo pa podal Codyju Gakpoju za izenačenje. Obakrat so si rdeči vragi privoščili veliko napako.

V 77. minuti pa so gostitelji spet izkoristili nespretno izbijanje žoge iz kazenskega prostora, Mainoo je odbito žogo spravil za hrbet Goodmana. S tem je 21-letnik, ki je ta teden podaljšal pogodbo, postal junak druge zmage na medsebojnih tekmah sezone, ki United pošilja v ligo prvakov, Liverpool pa bo moral najmočnejše evropsko tekmovanje še potrditi.