Šeško na derbiju ostal v globoki Haalandovi senci

Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško je prvič, od kar je iz Leipziga prestopil v Manchester United, začel tekmo v elitni angleški ligi. V četrtem kolu je od prve minute zaigral na mestnem derbiju pri Cityju, skoraj zagotovo pa se ne bo mogel izogniti novim kritikam na račun igre, svoje in še bolj ekipe, ki je klonila z 0:3.

Šeško je v četrti minuti sprožil strel, s katerim pa ni resneje ogrozil vratarja Gianluigija Donnarumme, še lepšo priložnost pa je imel ob koncu polčasa, ko je prišel sam pred italijanskega čuvaja mreže, a mu ga ni uspelo premagati. Četudi bi ga, gol ne bi veljal, saj si je pred tem pri zaustavljanju žoge pomagal z roko. Igral je do 80. minute.

Erling Haaland je bil junak tekme v Manchestru. FOTO: Oli Scarff/AFP

Na drugi strani je Šeška povsem zasenčil Erling Haaland, s katerim Slovenca radi primerjajo. Norveški zvezdnik je zabil dva gola, na začetku drugega polčasa je povišal na 2:0, nato pa je izkoristil še nasprotni napad, ko je prišel sam pred vratarja Altarja Bayindirja. V eni od prejšnjih akcij je zadel tudi okvir vrat.

V prvem polčasu je vodilni zadetek za domače moštvo po odličnem prodoru in podaji Jeremyja Dokuja z glavo dosegel Phil Foden, Doku je bil tudi podajalec pri prvem Haalandovem golu. Gostje so lahko zadovoljni, da niso prejeli še kakšnega gola, saj so imeli tekmeci še nekaj priložnosti.

Ob koncu tekme so jih imeli nekaj tudi »rdeči vragi«, ki so imeli vso tekmo več žogo v nogah, a statistika jim ni pomagala.

Benjaminu Šešku v Angliji ne pustijo dihati. FOTO: Oli Scarff/AFP

Liverpool še brez izgubljene točke

Nogometaši Liverpoola v ligi ostajajo stoodstotni. Tokrat so z velikimi težavami v gosteh premagali Burnley z 1:0, edini gol so dosegli v 94. minuti iz enajstmetrovke; po igranju z roko Hannibala Mejbrija je bil z bele točke natančen Mohamed Salah.

»Rdeči« so bili sicer boljši, pravzaprav ves čas se je igralo na polovici Burnleya. Branilci lovorike so si sicer priigrali nekaj priložnosti, a stoodstotnih zelo malo. Od 85. minute so gostje igrali tudi z igralcem več, v četrti minuti sodnikovega dodatka pa je Jeremie Frimpong z desne strani poslal žogo v kazenski prostor, kjer je v roko zadela Mjbrija. Sodnik je pokazal na belo točko.

Liverpool ima zdaj na lestvici tri točke naskoka pred tremi ekipami (Arsenalom, Tottenhamom in Bournemouthom) in štiri pred Chelseajem.