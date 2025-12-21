Šeško na derbiju v prvi postavi, posebno priznanje za Bijola

Nogometaši Leedsa so ujeli veter v jadra in še na četrti tekmi zapored ostali neporaženi. Dvig forme sovpada z igralskim vzponom Jake Bijola, ki se je dodobra uveljavil v osrčju obrambe moštva s severa Anglije. Bil je eden ključnih mož tudi ob zmagi nad Crystal Palaceom s 4:1, številnim dobrim posredovanjem v obrambi je visokorasli branilec dodal še podajo za drugi gol na tekmi.

Dosegel ga je Dominic Calvert-Lewin, ki je mrežo zatresel na zadnjih petih tekmah Leedsa. »Je v izjemni formi, je eden najboljših napadalcev v angleškem prvenstvu. Vsi fantje so odigrali odlično, škoda, ker nismo zadržali mreže nedotaknjene, ampak nič ne de,« je bil z igro Leedsa zadovoljen trener Daniel Farke.

Jaki Bijolu ruvanje z robustnimi napadalci ni tuje. FOTO: Craig Brough/Reuters

Za predstavo v prvem polčasu je dobil na portalu sofascore oceno 9,1, devetice ali desetice so navadno rezervirane za strelce večih zadetkov. Zaključil jo je z zelo lepo oceno 7,8, v drugem polčasu se je spustila v glavnem le zato, ker Bijol na zelenici ni imel veliko dela. Uspešno je opravil sedem obrambnih posredovanj in dobil devet dvobojev v zraku, točno je zaključil 85 odstotkov podaj (64/75).

Danes (17.30) poslastica na Otoku čaka še Benjamina Šeška, Manchester United gostuje v Birminghamu pri Aston Villi, ki se odkrito spogleduje z bojem za naslov prvaka. Šeško bo dvoboj začel v prvi postavi.