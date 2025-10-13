Šeško ne najde prave frekvence, pot prek Atlantika se izmika

Nogometašem Slovenije se je v Stožicah ponujala možnost za zmago, na koncu so proti Švicarjem trpeli za remi. Kosovo je z zmago ušlo na +4.

Želeli so jih šest, podpisali bi za štiri, po le dveh točkah v oktobrskem terminu pa Slovencem ni bilo do smeha. Po še enem remiju brez golov in kratkem sestanku na sredini igrišča je bila na obrazih nogometašev vidna skrb, čeprav so proti Švicarjem naredili korak naprej in v igri niso bili le opazovalci, Benjamin Šeško s soigralci v protinapadih ni našel skupnega jezika. Zdaj niti šest točk morda ne bo več dovolj za drugo mesto in dodatne kvalifikacije, Kosovo ima po zmagi v Stockholmu štiri točke prednosti. Preberite še: - V Baslu klofuta, v Stožicah podvig, kot ga jeseni še ni bilo - ...