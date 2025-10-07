Lahko Šeško po slabem začetku postane igralec tedna?

Benjamin Šeško je po slabem začetku v Manchester Unitedu očitno našel zmagovito formulo. Z golom proti Brentfordu – United je tekmo na koncu izgubil s 3:1 – si je že prislužil Unitedovo nagrado za gol meseca. V Angliji pa je bil po zadetku proti Sunderlandu Slovenec nomiran za igralca tedna v premier ligi.

Šeška v reprezentančnem dresu v sklopu kvalifikacij za prihodnje svetovno prvenstvo v petek čaka tekma proti Kosovu in v ponedeljek proti Švici.

22-letnik je v prvi angleški ligi zaenkrat skupno dosegel dva gola na sedmih tekmah. Zanj lahko glasujete na spletni strani Premier League, kjer so ob nominaciji Benjamina Šeška zapisali: »Njegova moč in sposobnost igre z glavo sta bila prevelik zalogaj za nasprotnika.«