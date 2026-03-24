Šeško ne bo dočakal spomladanskega snega, trak pripada Bijolu (VIDEO)

Slovenija brez poškodovanih Jana Oblaka in Benjamina Šeška. Dobre novice za Žana Vipotnika, Jaka Bijol ujel formo, Leeds od 3. marca ni dobil gola.

Pogled na gorenjske gore ob začetku reprezentančne akcije ne odkriva pomladne podobe, še huje bo v prihodnjih dneh, ko bi se sneg s Storžiča lahko spustil vse do nižin in prekrižal načrte Boštjanu Cesarju. Ne bi bil prvi, ta »čast« je pripadla zdravniškim službam delodajalcev udarnih slovenskih zvezdnikov. Jan Oblak je že nekaj dni na stranskem tiru, zaradi lažje poškodbe se mu je tik pred zdajci pridružil še prvi zvezdnik Benjamin Šeško. Misijo Budimpešta – Podgorica tako Slovenija začenja s premešano postavo in priložnostjo, da v ospredje stopi še kdo iz mladega vala. »Vedno je lepo priti na Brdo. Ko sedem na letalo, je občutek drugačen, saj vem, da prihajam k reprezentanci,« dobro vzdušje na Gorenjskem opisuje Petar Stojanović, pri katerem volja in želja nikoli nista vprašljivi. V ...