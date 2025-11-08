Šeško poškodovan predčasno zaključil tekmo; za Slovenijo najverjetneje izgubljen

V nadaljevanju preberite:

Sobotni derbi angleške elitne lige med Tottenhamom in Manchester Unitedom se je končal z dramatičnim remijem 2:2, a za slovenske navijače z izjemno grenkim priokusom.

Slovenski reprezentant Benjamin Šeško je tekmo v 89. minuti končal s poškodbo, zaradi katere je njegov nastop na odločilnih kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo najverjetneje zapečaten.

V igro je vstopil v 59. minuti, ko je zamenjal Noussairja Mazraouija. Do poškodbe je prišlo ob koncu rednega dela pri rezultatu 1:1. Šeško je prodiral proti golu Tottenhama, ko ga je z izjemnim posredovanjem ustavil domači branilec Micky van de Ven.

Po poročanju s tekme in na podlagi videnega ni bilo videti neposrednega stika med igralcema. Šeško se je poškodoval med nenadno, hitro spremembo smeri, ki jo je izsilila odlična obrambna poteza Nizozemca.

Takšne poškodbe brez kontakta so pogosto nevarnejše, saj lahko nakazujejo na poškodbo vezi ali mišic. Šeško po akciji ni mogel nadaljevati tekme in je moral z igrišča. Ker je United pred tem že opravil vseh pet menjav, so morali tekmo končati z 10 igralci.