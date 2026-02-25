Šeško postavil rekord sezone, pa vseeno ni najhitrejši

V Manchestru je Benjamin Šeško postal pravi junak in džoker s klopi Michaela Carricka. V bogati zgodovini rdečih vragov je nekaj igralcev že izvrstno odigralo to vlogo, v prvi vrsti Ole Gunnar Solskjaer, ki je večino kariere v igro prihajal s klopi, Šeško pa je vendarle sposoben še kaj več.

V 40 metrih je s silovitim šprintom branilce Evertona pustil pet korakov za seboj in zanesljivo zaključil mimo rok Jordana Pickforda za 1:0 in zmago, ki United ohranja med najboljšimi štirimi v Angliji. Statistični portal Opta je analiziral Šeškov tek, vrhunec je 22-letnik dosegel pri hitrosti 35,3 km/h.

Proti Evertonu je za 0,4 km/h popravil svoj rekord s tekme proti Newcastlu na Old Traffordu. Zanimivo pa je, da Šeško vseeno ni najhitrejši rdeči vrag v tej sezoni. Prvi strelec kluba Bryan Mbuemo ima še vedno zajetno prednost, proti Fulhamu je bil hiter kot blisk, tekel je s kar 36,3 km/h na uro, torej natanko kilometer na uro hitreje kot Šeško proti Evertonu.

Odločilni gol pa ni bil dovolj, da bi bil Šeško v anketi med navijači Uniteda izbran za najboljšega posameznika tekme. Tačast je pripadla belgijskemu vratarju Senneju Lammensu, ki je mrežo ohranil nedotaknjeno.

Naslednjo tekmo bodo rdeči vragi odigrali v nedeljo ob 15. uri, na Old Traffordu gostijo Crystal Palace.