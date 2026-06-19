Šeško čaka novega soigralca iz Barcelone

Manchester United se je po poročanju španskih medijev vključil v boj za vezista Barcelone Marca Casadója, s katerim želi dodatno okrepiti sredino igrišča pred novo sezono. Na Old Traffordu naj bi bilo iskanje kakovostnih rešitev v zvezni vrsti ena glavnih prednostnih nalog, saj klub po vrnitvi v ligo prvakov sestavlja konkurenčnejšo zasedbo.

Rdeči vragi naj bi že sklenili prihod Edersona iz Atalante, a si v strokovnem štabu želijo še igralca, ki bi prinesel več ravnotežja, agresivnosti in zanesljivosti v obrambni fazi. Prav zato naj bi pozorno spremljali 22-letnega Casadója, ki ga cenijo zaradi sposobnosti odvzemanja žog in taktične discipline.

Carrick krepi ekipo

Morebitni prihod nogometaša iz Barcelone bi bil zanimiv tudi za slovenske navijače, saj bi Benjamin Šeško pri Manchester Unitedu dobil novega soigralca. Slovenski reprezentančni napadalec bi tako v ekipi, ki jo vodi trener Michael Carrick, lahko sodeloval še z enim mladim igralcem z izrazitim razvojnim potencialom.

Benjamin Šeško FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

Casadó je imel v Barceloni pod trenerjem Hansijem Flickom nekaj dobrih obdobij, a se je njegova vloga postopoma zmanjšala, tudi zaradi vzpona drugih mladih nogometašev iz akademije, med njimi Marca Bernala. V prejšnji sezoni je v španskem prvenstvu začel le deset tekem, skupno pa za katalonski klub zbral 34 nastopov v vseh tekmovanjih.