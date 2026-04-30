Nogomet

Šeškov soigralec dobil novo pogodbo

Kobbie Mainoo, še nedavno odpisani igralec Manchester Uniteda, je po prihodu Michaela Carricka znova dobil pomembno vlogo. Sedaj tudi novo pogodbo.
Kobbie Mainoo se je Unitedovi akademiji pridružil leta 2014, v članski ekipi pa je doslej zbral 98 nastopov in dosegel sedem golov. FOTO: Phil Noble/Reuters
Kobbie Mainoo se je Unitedovi akademiji pridružil leta 2014, v članski ekipi pa je doslej zbral 98 nastopov in dosegel sedem golov. FOTO: Phil Noble/Reuters
T. E., STA
30. 4. 2026 | 14:09
30. 4. 2026 | 14:20
Angleški nogometaš Kobbie Mainoo je podaljšal pogodbo z Manchester Unitedom, je klub, za katerega igra tudi slovenski reprezentant Benjamin Šeško. Enaindvajsetletni Mainoo je bil pred prihodom na klop Michaela Carricka na stranskem tiru pod vodstvom Rubena Amorima.

Šeško povedal, kaj si misli o usodi Carricka

V drugi polovici sezone pa je znova dobil ključno vlogo na sredini igrišča in si z dobrimi nastopi prislužil novo pogodbo. Po pisanju angleških medijev bo zaslužil okoli 150 tisoč evrov na teden, na Old Traffordu pa bo predvidoma ostal vsaj do konca sezone 2030/31.

Mainoo se je Unitedovi akademiji pridružil leta 2014, v članski ekipi pa je doslej zbral 98 nastopov in dosegel sedem golov. Reprezentanco Anglije je zastopal 12-krat, med drugim tudi na zadnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji. Manchester United trenutno na lestvici angleškega prvenstva zaseda tretje mesto z 61 točkami in potrebuje le še dve točki, da si matematično zagotovi nastop v ligi prvakov v prihodnji sezoni.

Benjamin Šeško se je na zadnji tekmi z Bretfordom vpisal med strelce. FOTO: Jason Cairnduff/Action Images Via Reuters
Benjamin Šeško se je na zadnji tekmi z Bretfordom vpisal med strelce. FOTO: Jason Cairnduff/Action Images Via Reuters

V nedeljo ga na Old Traffordu čaka derbi proti Liverpoolu, ki ima tri točke manj in je četrti.

