Cesar po Janu Oblaku ostal še brez vročega Benjamina Šeška

Slovenska nogometna reprezentanta Benjamin Šeško in David Brekalo ne bosta na voljo selektorju Boštjanu Cesarju na bližnji reprezentančni akciji in pripravljalni tekmi proti Madžarski ter Črni gori, je pred današnjo novinarsko konferenco na Brdu pri Kranju sporočila Nogometna zveza Slovenije (NZS).

Zdravniška služba slovenske nogometne reprezentance je opravila oceno zdravstvenega stanja obeh omenjenih nogometašev. Ocena je pokazala, da ima Brekalo poškodbo mečne mišice, zaradi katere trenutno ne more trenirati in igrati nogometa v polnem obsegu, pri Šešku pa so zdravniki ugotovili lažjo poškodbo, ki mu prav tako onemogoča treninge in nastope v polni obremenitvi, so zapisali na krovni zvezi.

V obeh primerih bo potrebna rehabilitacija, katere trajanje presega čas tokratnih reprezentančnih aktivnosti. Brekalo in Šeško bosta zdravljenje in okrevanje nadaljevala v svojih matičnih klubih.

Elitna slovenska izbrana vrsta se bo z Madžarsko pomerila 28. marca ob 18. uri v Budimpešti, tri dni kasneje pa jo v Podgorici ob 18. uri čaka še obračun proti Črni gori.