Šeško v polno, Leipzig do treh točk

Slovenski reprezentant Benjamin Šeško je bil strelec drugega gola za Leipzig, ki je z 2:0 premagal Union Berlin in se približal četrtouvrščeni Borussii.

Za Leipzig sta v začetni postavi danes zaigrala oba slovenska nogometaša, Šeško in Kevin Kampl. Rdeči biki so hitro pritisnili in Lois Openda je zadel že v 11. minuti. Že ob koncu prvega dela je imel lepo priložnost tudi Šeško, a je takrat še branil vratar gostov Alexander Schwolow.

V nadaljevanju pa je Šeško tudi prišel do zadetka; v 48. minuti je po prostem strelu in podaji Davida Rauma v kazenski prostor zadel za 2:0. Deset minut zatem je bil natančen še drugič, vendar je bil ob strelu za las v prepovedanem položaju in zadetek ni obveljal.

Benjamin Šeško je ujel strelsko formo. FOTO: Ronny Hartmann/AFP

V 72. minuti so Berlinčani ostali z desetimi po rdečem kartonu Christopherja Trimmla. Leipzig je brez težav zadržal prednost do konca, že v sodnikovem dodatku je Xavi Simons stresel še okvir gola. Za Leipzig je bila današnja zmaga prva v koledarskem letu 2024 po treh zaporednih porazih.

Izidi:

Heidenheim – Borussia Dortmund 0:0

Bayern München – Borussia Mönchengladbach 3:1 (1:1)

Bochum – Augsburg 1:1 (1:0)

Darmstadt – Bayer Leverkusen 0:2 (0:1)

Freiburg – Stuttgart 1:3 (1:2)

Mainz – Werder Bremen 0:1 (0:1)

Köln – Eintracht Frankfurt 2:0 (0:0)

Wolfsburg – Hoffenheim 2:2 (0:1)

Leipzig – Union Berlin 2:0 (1:0)