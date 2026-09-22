Šeško: Za Slovenijo bom vedno igral s srcem in ponosom

Slovenski napadalec Benjamin Šeško bo zaradi poškodbe golenice izpustil tokratni reprezentančni ciklus, ki se bo za slovensko izbrano vrsto začel 26. septembra s tekmo proti Škotski. Radečana že minuli vikend ni bilo v kadru Manchester Uniteda zaradi bolečin, ki jih je začutil po tekmi z Brightonom.

Sedaj se je 23-letnik oglasil z zapisom na družbenih omrežjih. »Zelo mi je žal, da bom moral izpustiti naslednje tekme reprezentance. Za Slovenijo sem vedno igral in vedno bom igral s srcem in ponosom,« je sporočil. »Zdaj je najpomembneje, da se popolnoma posvetim okrevanju. Že delam na tem, da se čim prej vrnem na igrišče ter znova pomagam reprezentanci in klubu.«

Kot smo poročali, je Manchester United na Nogometno zvezo Slovenije poslal izvid poškodbe, nato pa je zdravniška služba reprezentance ugotovila, da Šeško pri omenjenih prihajajočih tekmovalnih izzivih ne bi mogel pomagati. Prav tako sta udeležbo na zboru odpovedala tudi Žan Zaletel in Nik Prelec. Slovenski selektor Boštjan Cesar je zato naknadno v reprezentanco vpoklical Žana Celarja in Jureta Balkovca.

Po dvoboju s Škotsko v Stožicah bo v Slovenijo pripotovala tudi reprezentanca Severne Makedonije, nato Slovence čakata gostovanji pri Švicarjih in Škotih. »Verjamem v naše fante in prepričan sem, da bodo tudi tokrat pokazali moštveni duh, ki nas je vedno krasil. Komaj čakam, da bom lahko znova oblekel dres z državnim grbom, do takrat pa bom največji navijač Slovenije,« je zapisal Šeško.