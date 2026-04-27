Nogomet

Šeškov gol številka 10 za pomembno zmago

Z novimi tremi točkami se je Manchester United močno približal uvrstitvi v ligo prvakov, naš as med najvidnejšimi na Old Traffordu.
Benjamin Šeško ni skrival veselja ob golu. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
Benjamin Šeško ni skrival veselja ob golu. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
S. U.
27. 4. 2026 | 23:15
1:57
Tisto, kar se je zdelo ob jesenskem nizu spodrsljajev kar težko verjetno, se zdaj uresničuje: Manchester United pod vodstvom trenerja Michaela Carricka, ki je zamenjal neprepričljivega predhodnika Rubena Amorima, nabira točke. Tokrat je z 2:1 »padel« Brentford. Tako se rdeči vragi močno približujejo uvrstitvi v ligi prvakov. Tudi na krilih našega asa Benjamina Šeška, desetič v sezoni strelca za Manchester United.

Tokrat je v zadnji tekmi 34. kola dve minuti pred koncem 1. polčasa zabil gol za vodstvo 2:0 – z imenitno priborjenim prostorom za strel ter nato natančnostjo je kronal lepo akcijo po podaji Bruna Fernandesa. Zanimivo sicer, da je Šeško svoj prvi prvenstveni zadetek na Otoku dosegel prav proti Brentfordu. Vodilni gol je že v 11. minuti zabil Casemiro. Unitedova igra je bila v 1. polčasu zelo prepričljiva, dejansko je po prihodu Carricka, nekoč odličnega nogometaša, viden korak navzgor. 

V 2. delu resda rdeči vragi niso bili več tako zanesljivi, Mathias Jensen je v 88. minuti vodstvo gostiteljev znižal, njihova zmaga pa le ni bila ogrožena.

United štiri kola pred koncem še nima 100-odstotno zagotovljenega vizuma za ligo prvakov, je pa zelo blizu nje. Za Šeška in soigralce pa sledi novi veliki izziv, ob koncu tedna največji derbi angleške nogometne scene: Manchester United – Liverpool.

