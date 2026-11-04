Šeškov kapetan: Nikomur nam ni treba reševati službe

Manchester United je bil sinoči na pragu novega bolečega porazaa, a so rdeči vragi v zadnjih desetih minutah dvoboja z Romo pripravili preobrat. Pri zaostanku z 2:1 (Soule, Malen; Fernandes) je vajeti v svoje roke vzel Matheus Cunha. Brazilec je za izenačenje izkoristil napako gostujoče obrambe in nato tri minute pozneje s silovitim udarcem mimo vratarja Devisa Vasqueza pokončal upe o veliki zmagi Rimljanov.

United je tako prekinil niz devetih tekem brez zmage in poskrbel za olajšanje pri trenerju Michaelu Carricku, ki je bil zaradi slabih rezultatov pod vse večjim pritiskom. A ko so kapetana Bruna Fernandesa, strelca včerajšnjega prvega zadetka za United, vprašali, ali bo zmaga rešila angleškega stratega, je bil njegov odgovor jasen.

»Nikomur nam ni treba reševati službe,« je za Amazon Prime zatrdil portugalski vezist. »Klub je potreboval to zmago, igralci so potrebovali to zmago. Vsi skupaj smo se zelo trudili, da bi se izvili iz te situacije.« Fernandes je bil po obračunu tretjega kola lige prvakov proti Comu (1:4) kritičen do Carricka in njegovega taktičnega pristopa, na naslednji tekmi pa ga je 45-letni trener posadil na klop.

»Bilo je težko, v medijih je bilo veliko špekulacij, veliko laži v zvezi z mnogimi dogodki v tem klubu. Da sva s trenerjem razčistila zadeve, nič od tega se ni zgodilo,« je pojasnil 32-letni kapetan. »Trener se je odločil, da me bo pustil na klopi, ker nisem igral na ustrezni ravni. Vsi so menili, da je to bila kazen za moje izjave. Če je bilo tako, je bilo prav.«

United pred reprezentančnim odmorom čaka še dvoboj z Aston Villo. Birminghamski klub je sinoči vknjižil svoj prvi poraz letošnje izvedbe lige prvakov, potem ko je Barcelona na štadionu Camp Nou premagala s 3:0 (Yamal, Raphinha 2).