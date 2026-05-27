Fernandes: Izjava Roya Keana je laž, Šeškov kapetan označen za osla

Kapetan Manchester Uniteda Bruno Fernandes je v zadnjem krogu angleškega prvenstva na svoj račun dodal še 21. asistenco in s tem porušil rekord za največ asistenc v eni sezoni premier lige. Ob tem izjemnem dosežku in dobri sezoni Uniteda bi šlo pričakovati, da se bodo uspehov veselili vsi, ki so (bili) del ekipe, a se je ob dosežek hitro obregnil nekdanji igralec rdečih vragov Roy Keane.

Irec je menda slišal, kako je Fernandes v enem izmed intervjujev priznal, da je včasih namerno iskal asistence, namesto da bi kljub ugodni situaciji streljal na gol. »S takšno mentaliteto ne bo zmagal ničesar, če bo individualne dosežke postavljal pred ekipo,« je Portugalčevo izjavo grajal Keane.

Fernandes pa je komentar Keana hitro označil za laž: »Ne motijo me kritike, brez težav jih sprejmem. Ni pa mi všeč, ko ljudje lažejo in v tem primeru je bil komentar Roya Keana čista laž.«

»Mogoče je gledal intervju koga drugega ali pa trdi, da sem rekel nekaj, česar nisem. Razumem, da mu nisem všeč kot oseba ali kot igralec. Ni pa mi všeč, če mi nekdo polaga besede v usta,« se je odzval na komentarje Keana.

Kmalu zatem je Keane na svoj Instagram profil objavo fotografijo osla z napisom: Too much attention makes a donkey think he's a lion (Ko osel dobi preveč pozornosti, misli, da je lev). O tem, komu je sporočilo namenjeno, ni veliko dvoma.

Za Fernandesom je odlična sezona tako na ekipni kot na individualni​ ravni. United je popeljal do tretjega mesta v domačem prvenstvu, s čimer se ekipa vrača v ligo prvakov, osvojil je nagrado igralca leta v premier lige, še rekordno petič je prejel nagrado Sir Matt Busby Player of the Year, ki jo prejme najboljši igralec Manchester Uniteda.