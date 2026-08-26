Šeškov kapetan v soboto še poraženec, zdaj veliki zmagovalec minule sezone

Bruno Fernandes in soigralec slovenskega zvezdnika Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu se je tri dni po polomu kluba z Old Trafforda v Hullu lahko tolažil v družbi kolegov. Na torkovi prireditvi v operni hiši v Manchestru ga je po rekordni minuli sezoni Združenje profesionalnih nogometašev (PFA) razglasilo za igralca leta. Portugalec je bil hkrati uvrščen tudi v idealno enajsterico premier lige, v kateri sta bila poleg njega le še dva nogometaša, ki ne prihajata iz vrst Arsenala ali Manchester Cityja.

Fernandes je za seboj pustil izjemno sezono 2025/26, v kateri je kot kapetan Manchester Uniteda postavil nov rekord Premier lige po številu asistenc v eni sezoni.

Prejšnji rekord je znašal 20 asistenc, skupaj pa sta ga držala Thierry Henry in Kevin De Bruyne. Fernandes ga je presegel na zadnji tekmi sezone proti Brightonu, ko je s podajo za zadetek Patricka Dorguja prišel do 21. asistence.

Tudi izbranec nogometnih novinarjev

Fernandes je že pred podelitvijo nagrade PFA osvojil nagrado za igralca sezone premier lige, za najboljšega so ga izbrali tudi novinarji, »Football Writers' Association« (FWA).

Z zmago na podelitvi PFA v Manchestru je tako zaokrožil izjemen trojček posamičnih priznanj.

»To, da sem za to nagrado dobil glasove igralcev, ki vsak teden igrajo proti meni, mi pomeni ogromno. Bili so na igrišču, videli so, česa sem sposoben, zato sem za njihove glasove zelo hvaležen,« je dejal Fernandes.

Za Manchester United je še posebej pomembno, da je Fernandes postal prvi njihov igralec po Waynu Rooneyju leta 2010, ki je osvojil nagrado PFA »Players' Player of the Year.«

V idealni enajsterici prevladujeta Arsenal in City

Fernandes je bil edini nogometaš Manchester Uniteda v idealni enajsterici premier lige po izboru PFA. Poleg njega pa je bil le še Brazilec Igor Thiago iz Brentforda v idealni enajsterici, drugi so člani Arsenala in Manchester Cityja – vratar: David Raya, branilci: Jurrien Timber (Arsenal), William Saliba (Arsenal), Gabriel (vsi Arsenal), Nico O'Reilly (Manchester City); zvezna vrsta: Bruno Fernandes (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Rayan Cherki; napadalci: Erling Haaland (Manchester City), Antoine Semenyo (vsi Manchester City), Igor Thiago (Brentford).

Nico O'Reilly je ob uvrstitvi v idealno enajsterico osvojil tudi nagrado za najboljšega mladega igralca leta.

Nogometaš Manchester Cityja je v glasovanju premagal klubskega soigralca Rayan Cherkija, Maxa Dowmana, Juniorja Kroupija, Kobbieja Mainooja in Ria Ngumoho.