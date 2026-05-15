David Beckham je kot prvi na Otoku postal milijarder

Solastnik Manchester Uniteda sir Jim Ratcliffe je še vedno na seznamu najbogatejših 10 Britancev, a je v tem letu izgubil dve milijardi.
David Beckham je večino premoženja ustvaril po koncu kariere. Foto Sam Navarro/Reuters
David Beckham je večino premoženja ustvaril po koncu kariere. Foto Sam Navarro/Reuters
N. Gr.
15. 5. 2026 | 09:45
15. 5. 2026 | 12:01
Britanski časnik Sunday Times je objavil seznam 350 najbogatejših prebivalcev Združenega kraljestva, v prvi deseterici je tudi sir Jim Ratcliffe, manjšinski lastnik Manchester Uniteda, za katerega igra slovenski napadalec Benjamin Šeško. A Ratcliffe v poslovnem smislu ni imel dobrega leta, njegovo ocenjeno premoženje je zdaj nižje za dve milijardi.

Novo gledališče sanj za 100.000 gledalcev in 2,5 milijarde evrov

Ratcliffe je svoj imperij zgradil s petrokemičnim podjetjem Ineos, njegovo premoženje je zdaj ocenjeno na dobrih 20 milijard dolarjev, dobri dve milijardi manj kot v lanskem letu. Še vedno je med desetimi najbogatejšimi Britanci, zdaj je zdrsnil na deveto mesto. Na vrhu sta Sanjay in Dheeraj Hinduja, lastnika multinacionalke Hinduja Group, njuno premoženje ocenjujejo na več kot 40 milijard dolarjev.

Leto je bilo zelo uspešno za Davida Beckhama, ki je postal prvi britanski športni milijarder. Premoženje nekdanjega nogometaša in njegove žene Victorie časnik ocenjuje na okrog 1,5 milijarde dolarjev.

Manchester United se vzpenja, premoženje solastnika gre navzdol. FOTO: Eric Gaillard/Reuters

Na seznamu je tudi nekdanji šef formule 1 Bernie Ecclestone z družino, »težak« več kot dve milijardi, Lewis Hamilton je lastnik okrog 500 milijonov, z dobrimi 120 milijoni sta na seznamu tudi nogometaš Harry Kane in teniški igralec Andy Murray.

