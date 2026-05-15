David Beckham je kot prvi na Otoku postal milijarder

Britanski časnik Sunday Times je objavil seznam 350 najbogatejših prebivalcev Združenega kraljestva, v prvi deseterici je tudi sir Jim Ratcliffe, manjšinski lastnik Manchester Uniteda, za katerega igra slovenski napadalec Benjamin Šeško. A Ratcliffe v poslovnem smislu ni imel dobrega leta, njegovo ocenjeno premoženje je zdaj nižje za dve milijardi.

Ratcliffe je svoj imperij zgradil s petrokemičnim podjetjem Ineos, njegovo premoženje je zdaj ocenjeno na dobrih 20 milijard dolarjev, dobri dve milijardi manj kot v lanskem letu. Še vedno je med desetimi najbogatejšimi Britanci, zdaj je zdrsnil na deveto mesto. Na vrhu sta Sanjay in Dheeraj Hinduja, lastnika multinacionalke Hinduja Group, njuno premoženje ocenjujejo na več kot 40 milijard dolarjev.

Leto je bilo zelo uspešno za Davida Beckhama, ki je postal prvi britanski športni milijarder. Premoženje nekdanjega nogometaša in njegove žene Victorie časnik ocenjuje na okrog 1,5 milijarde dolarjev.

Na seznamu je tudi nekdanji šef formule 1 Bernie Ecclestone z družino, »težak« več kot dve milijardi, Lewis Hamilton je lastnik okrog 500 milijonov, z dobrimi 120 milijoni sta na seznamu tudi nogometaš Harry Kane in teniški igralec Andy Murray.