Šeškov soigralec blizu nove pogodbe, slabe napovedi za Bijola

Slab mesec je minil, odkar je Manchester United nazadnje zaigral v angleški premier ligi, a današnja tekma bo med slovenskimi navijači deležna posebne pozornosti, saj bo nasprotnik Benjamina Šeška in rdečih vragov Leeds United, za katerega igra Jaka Bijol. A napovedi iz tabora Leedsa glede slovenskega branilca niso optimistične.

Prejšnji teden je gostujoči trener Daniel Farke dejal, da se slovenski reprezentant bori s poškodbo: »Jaka Bijol se trenutno spopada s poškodbo. Ta teden še ni sodeloval na ekipnih treningih.« Potrdil je, da sta pod vprašajem tudi Gabriel Gudmundsson in Noah Okafor. »Torej, če bi igrali že jutri, vsi trije ne bi bili na voljo. Imamo še malo časa in upam, da bom imel vse tri pripravljene.«

Boljše novice prihajajo iz Manchestra. Trener rdečih vragov je zatrdil, da je Kobbie Mainoo blizu podpisa nove pogodbe. »To je vse bližje, zato smo glede tega optimistični,« je povedal Michael Carrick. Mainoo se je v člansko ekipo prebil iz mladinske akademije, leta 2023 pa je s klubom podpisal dolgoročno pogodbo.

V letošnji sezoni je prvič tekmo v začetni enajsterici odigral šele januarja že pod vodstvom Carricka, potem ko mu nekdanji trener Ruben Amorim ni namenil veliko igralnega časa. Od Angleževega prihoda na Unitedovo klop je začel na vseh tekmah. »Čas bo pokazal, kako se bo razvijalo, a mi smo glede tega mirni in trenutno smo v dobrem položaju,« je zatrdil Carrick.

Manchester United je na tretjem mestu v angleškem prvenstvu, Leeds je na 15. mestu, tri točke pred Tottenhamom, ki zaseda zadnje mesto, ki vodi v drugo ligo. Tekma je na sporedu drevi ob 21. uri.