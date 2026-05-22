Šeškov soigralec bo poleti doma: Bil sem povsem šokiran in strt

Selektor angleške nogometne reprezentance Thomas Tuchel je naznanil seznam igralcev, ki bodo odpotovali na svetovno nogometno prvenstvo. V njem manjkajo številna velika imena, med njimi Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold in Morgan Gibbs-White, veliko prahu pa je dvignila tudi neizbira stebra obrambe Manchester Uniteda Harryja Maguireja.

»Bil sem prepričan, da bi lahko po sezoni, ki sem jo imel, to poletje odigral pomembno vlogo za svojo reprezentanco. po odločitvi sem bil povsem šokiran in strt. V vseh teh letih ni bilo zame nič lepšega kot obleči ta dres in zastopati svojo državo. Igralcem želim vse najboljše to poletje,« je na družabnem omrežju X zapisal Maguire.

Letos pomladi je že spregovoril o veliki želji po igranju na mundialu, ki bi bil njegov zadnji. »Na dveh turnirjih sem že igral, a sem zaradi poškodbe izpustil evropsko prvenstvo pred dvema letoma, kar me je zelo prizadelo. Zato si res želim iti, v kakršnikoli vlogi, ki mi jo bo namenil selektor – bodisi kot član začetne enajsterice bodisi kot igralec, ki odloča tekme v končnici,« je takrat povedal, a njegove besede niso padle na plodna tla.

V letošnji sezoni je za United navkljub poškodbi zaigral na 22 tekmah in je bil eden izmed najboljših posameznikov v imenitni sezoni rdečih vragov.