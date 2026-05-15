  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Šeškov soigralec brez mundiala

Nizozemski branilec, ki že dolgo časa ne igra zaradi težav s hrbtom, bo tudi uradno izpustil SP onkraj Atlantika. Čaka ga operacija.
Matthijs de Ligt je za rdeče vrage nazadnje igral novembra. FOTO: Matthew Childs/Reuters
Galerija
Matthijs de Ligt je za rdeče vrage nazadnje igral novembra. FOTO: Matthew Childs/Reuters
M. Ru., STA
15. 5. 2026 | 18:35
1:27
A+A-

Nizozemski branilec Mathijs de Ligt, soigralec slovenskega reprezentanta Benjamina Šeška pri angleškem nogometnem prvoligašu Manchester Unitedu, je moral na operacijo hrbta in tako ne bo igral za Nizozemsko na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki se bo v ZDA, Mehiki in Kanadi začelo 11. junija.

image_alt
Šeškove težave se nadaljujejo, je že odigral zadnjo letošnjo tekmo na Otoku?

Šestindvajsetletni de Ligt je dobro začel sezono, a že od novembra ne igra več zaradi težav s hrbtom. Pri Unitedu so danes potrdili, da je zaradi nerešenih težav moral na operativni poseg in se bo na igrišča vrnil v začetnem delu sezone 2026/27.

»Po šestih mesecih zdravljenja in trdega dela je bila operacija edina preostala možnost. Razočaran sem, da klubu nisem mogel pomagati v zadnje pol leta in da bom moral izpustiti SP,« je med drugim na instagramu zapisal de Ligt. Nizozemska bo na SP igrala v skupini F skupaj z Japonsko, Švedsko in Tunizijo.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Premier liga

Šeškove težave se nadaljujejo, je že odigral zadnjo letošnjo tekmo na Otoku?

Slovenski napadalec po poškodbi, ki jo je staknil na tekmi z Liverpoolom, še ni nared za vrnitev na zelenico. Casemiro zadnjič na Old Traffordu.
15. 5. 2026 | 16:12
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Ostaja v Benfici?

Jose Mourinho razblinil ugibanja: Z Ralom nisem imel nikakršnih stikov

Slavni nogometni trener je govoril o svoji prihodnosti in tudi odkril, da mu je Benfica izstavila ponudbo za podaljšanje sodelovanja.
15. 5. 2026 | 13:53
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Športni milijarderji

David Beckham je kot prvi na Otoku postal milijarder

Solastnik Manchester Uniteda sir Jim Ratcliffe je še vedno na seznamu najbogatejših 10 Britancev, a je v tem letu izgubil dve milijardi.
15. 5. 2026 | 09:45
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Reportaža

Očeta Zorana Stevanovića smo obiskali v njegovem rojstnem kraju

Rajka Stevanovića, očeta predsednika državnega zbora, smo v njegovi rodni vasi v BiH vprašali, iz kakšnega testa je njegov sin.
Novica Mihajlović 11. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Dirigent bi lahko ostal brez stanovanja

Patrik Greblo pred 14 leti plačal stanovanje v Dunajskih kristalih. Ker je šel prodajalec v stečaj, SDH zahteva, da ga še enkrat kupi.
Aleksander Brudar 15. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Logarjevi Demokrati pod pritiskom strankarskih medijev SDS

Po zadnjih informacijah so organi stranke potrdili vstop Demokratov v Janševo koalicijo. V njej bo poleg SDS še desnosredinski trojček strank NSi, SLS in Fokus.
Uroš Esih 14. 5. 2026 | 16:34
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Večer šampionov

Domen in Nika Prevc sta se znova znašla v središču pozornosti

Luka Steiner, predsednik Smučarske zveze Slovenije, je minulo zimo na večeru šampionov označil za eno od najuspešnejših doslej. Slovo štirih vrhunskih športnic.
Miha Šimnovec 14. 5. 2026 | 21:41
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko palec začne omejevati vsakdan: prepoznajte znake rizartroze

»Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
Promo Delo 11. 5. 2026 | 08:39
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Spomladanski oddih ob morju

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Delo 12. 5. 2026 | 14:36
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Potniški promet

Na te železnice ni mogoče spraviti vseh tovornjakov in potnikov

Miha Butara: Z vodstvom smo redno na terenu in vlakih, saj le tako ohranimo stik z realnostjo in vemo, kaj potnik doživlja.
Borut Tavčar 15. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Agentske transakcije

Agent UI predlaga izbor kavarne, rezervira mizo in plača

Največji potencial agentskih transakcij je poenostavitev vsakodnevnih aktivnosti, vse od rezervacij in nakupov do upravljanja osebnih financ.
Marjana Kristan Fazarinc 15. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport in znanost

Šport in znanost vse bolj z roko v roki

Vrhunski šport vse bolj temelji na sodelovanju trenerjev, kineziologov, zdravnikov in fizioterapevtov za učinkovit in varen razvoj športnika.
Maja Južnič Sotlar 14. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Finančna pismenost športnikov

Včasih sem bila kar malo jezna, zdaj sem mami hvaležna

Večina športnikov je premalo opolnomočena na področju financ, podpora so lahko tudi sponzorji.
Milka Bizovičar 13. 5. 2026 | 21:02
Preberite več

Več iz teme

Matthijs De LigtBenjamin Šeškosvetovno prvenstvo v nogometušport zasebno

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Slovenija
Interventni zakon

Mesec prepričan, da so poskrbeli za blaginjo in razvoj

Sindikati bodo v ponedeljek v državni zbor prinesli podpise za referendum. NSi jim očita laži in manipulacije.
Barbara Hočevar 15. 5. 2026 | 19:02
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Festival duševnega zdravja

Duševno zdravje kot skupna odgovornost družbe

Na današnjem festivalu duševnega zdravja smo slišali, da vseh centrov za duševno zdravje zaradi pomanjkanja kadra še ni, v načrtu so do konca leta 2028.
Špela Kuralt 15. 5. 2026 | 18:52
Preberite več
Novice  |  Okolje
Zeleno javno naročanje

Novi vodnik do več lokalne ekološke hrane v vrtcih in šolah

Vzgojno-izobraževalni zavodi imajo težave pri zagotavljanju lokalne ekološke hrane, s sledenjem vodniku jih bodo lažje premagali, verjamejo na ministrstu.
Maja Prijatelj Videmšek 15. 5. 2026 | 18:47
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Nizozemska

Šeškov soigralec brez mundiala

Nizozemski branilec, ki že dolgo časa ne igra zaradi težav s hrbtom, bo tudi uradno izpustil SP onkraj Atlantika. Čaka ga operacija.
15. 5. 2026 | 18:35
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Intervencija

Zakon za reševanje vseh tegob tega sveta

Ne gre le za načela politične higiene. Ne gre le za javno zdravstvo in socialo. Gre za veliko več.
Ali Žerdin 15. 5. 2026 | 18:00
Preberite več
Novice  |  Okolje
Zeleno javno naročanje

Novi vodnik do več lokalne ekološke hrane v vrtcih in šolah

Vzgojno-izobraževalni zavodi imajo težave pri zagotavljanju lokalne ekološke hrane, s sledenjem vodniku jih bodo lažje premagali, verjamejo na ministrstu.
Maja Prijatelj Videmšek 15. 5. 2026 | 18:47
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Nizozemska

Šeškov soigralec brez mundiala

Nizozemski branilec, ki že dolgo časa ne igra zaradi težav s hrbtom, bo tudi uradno izpustil SP onkraj Atlantika. Čaka ga operacija.
15. 5. 2026 | 18:35
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Intervencija

Zakon za reševanje vseh tegob tega sveta

Ne gre le za načela politične higiene. Ne gre le za javno zdravstvo in socialo. Gre za veliko več.
Ali Žerdin 15. 5. 2026 | 18:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PAMETNA SAMOOSKRBA

Kako s položnico za elektriko kupiti elektrarno?

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Karpalni kanal: zakaj prsti mravljinčijo, roka pa izgublja moč?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
Promo Delo 12. 5. 2026 | 08:55
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Več kot milijon nevarnih dogodkov na slovenskih cestah

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
INTERNET

Nimate optike? Hitra alternativa, ki jo priklopite sami

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NASVET

Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:32
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Aplikacija, ki olajša nakupovanje

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 08:33
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:27
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
Vredno branja

Kdo bo jutri odločal o podatkih vašega podjetja?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Delo 15. 5. 2026 | 08:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Destinacija, ki v enem dnevu ponuja mesto, morje in narodni park

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo 14. 5. 2026 | 14:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
PREHRANSKA DOPOLNILA

Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost.
Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Piknik med grajskimi trtami: sproščen oddih nad Ljubljano

Sprehod po Grajskem griču je vedno očarljiv, za ljubitelje kulinarike pa so pripravili nekaj posebnega – piknik sredi grajskega vinograda.
12. 5. 2026 | 10:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Delo 15. 5. 2026 | 08:10
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Slovenski velikan ruši stara pravila

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
Promo Delo 1. 5. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So ledeni možje mit ali resnica?

So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
Promo Delo 15. 5. 2026 | 15:12
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
15. 5. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo