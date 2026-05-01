Šeško dobil cilj: naslov angleškega prvaka

Nogometaš Manchester Uniteda Mason Mount je prepričan, da ima njegova ekipa dovolj kakovosti ter pravega zmagovalnega značaja, da bi lahko že v naslednji sezoni osvojil naslov angleškega prvaka ter tako končal trinajstletno sušo. Klub, ki domuje na štadionu Old Trafford, je zadnjič slavil v poslovilni sezoni legendarnega trenerja Alexa Fergusona.

V lanski sezoni so rdeči vragi končali na izjemno skromnem petnajstem mestu, po slovesu portugalskega stratega Rubena Amorima pa klub vnovič izgleda bolje. Michael Carrick je eden izmed najboljših trenerjev letošnje sezone, enako pa velja za njegov klub, ki je razmeroma varno na tretjem mestu lestvice premier lige in se bo, če Benjamin Šeško in druščina ne zapadejo v res hudo krizo, uvrstil v ligo prvakov.

Mount poudarja, da mora biti naslov prvaka v prihodnji sezoni glavni cilj ekipe. »Že sem osvojil ligo prvakov, zato je moj naslednji cilj premier liga. Verjamem, da je to povsem mogoče. Morda se trenutno cilj zdi nekoliko oddaljen, a moramo imeti takšno miselnost, če želimo kot ekipa napredovati,« pravi nekdanji član londonskega Chelseaja.

Veliko uspehov svojih tekmecev v drugem delu sezone je Mason Mount spremljal z roba igrišča. FOTO: David Klein/Reuters

Izpostavlja predvsem dobre predstave v neposrednih dvobojih z največjimi tekmeci na Otoku. »Že smo pokazali, česa smo sposobni proti velikim ekipam, kot so Manchester City, Liverpool, Chelsea in Arsenal. Zdaj moramo to potrditi še na večjem odru v ligi prvakov, v premier ligi pa moramo biti bolj konstantni. Upam, da bom v prihodnji sezoni pomemben del tega. Moj cilj je osvojiti premier ligo,« še dodaja Anglež.

Kai Havertz in Mason Mount v dresu Chelseaja, s katerim sta osvojila tudi ligo prvakov. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

V tej sezoni je v angleškem prvenstvu nastopil na dvajsetih izmed 34 tekem rdečih vragov, v udarni enajsterici pa je začel le desetkrat, zadnjič 26 decembra proti Newcastlu. Več priložnosti je tako dobival pod prejšnjim trenerjem Rubenom Amorimom, pod Michaelom Carrickom pa je njegovo mesto manj jasno.

»Vedno bom verjel vase. Vem, česa sem sposoben in kaj lahko prispevam. Rad sem del velikega kluba. To je moja tretja sezona in hitro je minila, zdaj sem nekoliko starejši in bolj izkušen. Biti del vrnitve tega kluba na vrh, kamor sodi, je nekaj posebnega. Okusil sem že zmago z osvojitvijo FA pokala – bilo je neverjetno,« še dodaja Mount, ki je z izbranimi besedami govoril o nekdanjemu trenerju Amorimu. »Do mene je bil odličen. Kot vezist sem ga občudoval že kot igralca – bil je pravi mojster, nekaj, k čemur sem vedno stremel.«

Mason Mount je letos prispeval tri zadetke. FOTO: Phil Noble/Reuters

»Povedal mi je, da si želi, da se vrnem, in da sem pomemben za ekipo. Zato vem, kakšna je moja vloga v skupini. Všeč mi je njegov način dela in pogled na nogomet. Smo v zelo dobrem obdobju, kar se vidi tudi na igri, odkar je prevzel ekipo,« je sklenil Mount.