Paragvaj prva žrtev novega pravila, 60 strelov ni bilo dovolj za Turke

Svetovno prvenstvo v nogometu se nadaljuje s hitrim ritmom, tudi ta konec tedna prinaša nekaj zanimivih tekem, nekaj jih je že za nami. Škoti so v nočni tekmi z 0:1 izgubili proti Maroku, Brazilci so pričakovano s 3:0 premagali Haiti in nekoliko pomirili napete strasti. Paragvaj je z golom že v 64 sekundi srečanja odpravil Turčijo, ki je še drugič izgubila.

V skupini C bo v boju za napredovanje še zelo zanimivo. Brazilci v uvodnem kolu niso uspeli zmagati, tokrat pa so tudi brez poškodovanega Neymarja že v prvem polčasu strli odpor Haitija in priigrali zanesljivo zmago. Dva gola je dosegel soigralec Benjamina Šeška Matheus Cunha, za 3:0 in tri točke je zadel še Realov galaktik Vinicius Junior.

Druga tekma v skupini je poskrbela, za bo o napredovanju odločalo zadnje kolo. Škotska je izgubila proti četrtim z zadnjega SP Maročanom (0:1), ki imajo tako kot Brazilci zdaj 4 točke, Škoti pa eno manj. Maročani bodo v zadnjem kolu proti Haitiju veliki favoriti, medsebojni dvoboj Brazilije in Škotske pa bo sila zanimiv in nepredvidljiv.

Jutranji dvoboj med Turčijo in Paragvajem je bil zelo zanimiv, čeprav smo edini gol na tekmi videli že v 64. sekundi. Matias Galarza je dosegel najhitrejši gol na tem SP, nato se je začelo silovito turško obleganje paragvajskih vrat, ki pa ni obrodilo sadov. Turčija je na dveh tekmah sprožila več kot 60 strelov, a mreže še ni zatresla in po drugem porazu se poslavlja od možnosti za napredovanje.

Miguel Almiron ni mogel verjeti, kaj se je zgodilo. FOTO: Stu Forster/AFP

Turkom ni pomagalo niti novo pravilo Fife, Miguel Almiron je bil žrtev t.i. Prestiannijevega pravila. V sodniškem dodatku prvega polčasa si je pokril usta, ko je govoril s tekmeci, sodnik pa mu je zato pokazal rdeči karton. Turki so imeli od 15. minute dalje več kot 75 odstotkov časa posest žoge v svojih nogah, zgrešili so tudi izjemne priložnosti z bližine, zadnjo za vsaj izenačenje Merih Demiral v sodniškem dodatku. Ko je šla žoga mimo desne vratnice, je bil na robu solz, zgodba Turčije na tem prvenstvu pa se nepričakovano hitro končuje.

Z zmago Paragvaja je reprezentanca ZDA že potrdila prvo mesto v skupini D.

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