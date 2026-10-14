Šeškov soigralec udaril po vodstvu Uniteda

Rdeči vragi so sinoči ostali brez zmage še na peti tekmi zapored. V španski prestolnici jih je namreč z 2:0 ugnal madridski Atletico slovenskega vratarja Jana Oblaka. Rdeče-bele je že v prvi minuti v vodstvo popeljal Pablo Barrios, končni rezultat pa je v 79. minuti postavil Ademola Lookman.

Zadnjo zmago so varovanci Michaela Carricka vknjižili 10. septembra proti azerbajdžanskemu Sabahu, ko se je med strelce vpisal tudi slovenski reprezentant Benjamin Šeško. Nato je manchestrski klub zabeležil tri poraze na naslednjih petih dvobojih in je trenutno na 13. mestu v angleškem prvenstvu. Po včerajšnji tekmi je argentinski branilec Lisandro Martinez izrazil svoje nezadovoljstvo s predstavo vragov.

»Res slabo. Res slabo. Moram se zelo brzdati, a včasih je to kot ogledalo, ki kaže, v kakšnem stanju je trenutno naš klub,« je povedal za Amazon Prime. »Preteklo sezono smo odigrali fantastično, zdaj pa od vodilnih pričakujemo še več, več igralcev, ki se bodo borili za zmago, saj tudi številne druge ekipe prinašajo veliko igralcev. Atletico ima izjemno ekipo in si je danes zaslužil zmago.«

Udaril je tudi po vodstvu kluba, saj bi si želel več investicij med prestopnim obdobjem. Klub je poleti pripeljal tri veziste, Andreya Santosa, Yourija Tielemansa in Carlosa Balebo, ki so vsi začeli včerajšnji dvoboj, in rezervnega vratarja Karla Darlowa. »Ampak pričakujem več (investicij), 100-odstotno. Pričakujem več od našega tehničnega direktorja (Jasona Wilcoxa). Moram biti iskren, kot igralci moramo dati več od sebe, a pri sestavljanju močne ekipe je pomembno tudi, da smo pripravljeni na takšne večere,« je bil neposreden branilec.

Zaradi slabih predstav je pod vse večjim pritiskom tudi Carrick, toda Martinez mu je stopil v bran. »Ne moreš kar naprej menjavati, menjavati, menjavati trenerja. Kaj pa ostala področja?« je dejal 28-letnik, ki se je klubu pridružil leta 2022. »Več ne morem povedati.«

United v nedeljo odhaja na gostovanje v Leeds, pri katerem igra slovenski branilec Jaka Bijol.