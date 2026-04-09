Šeškov soigralec razkril veliko željo: to bi bilo moje zadnje dejanje

Zanimiva polemika prihaja iz tabora Manchester Uniteda, torej kluba, v katerem se uveljavlja tudi slovenski reprezentant Benjamin Šeško. Izkušeni branilec Harry Maguire (33) namreč upa, da bo uvrščen v 26-člansko reprezentanco Anglije, ki jo bo za svetovno prvenstvo v Severni Ameriki izbral selektor Thomas Tuchel. Maguire poudarja, da kljub letom ostaja med najboljšimi na svojem položaju.

Maguire se je pretekli mesec vrnil v angleško izbrano vrsto za prijateljski tekmi proti Urugvaju in Japonski, kar sta bila njegova prva nastopa po letu 2024. Za mesto v reprezentanci vlada ostra konkurenca, saj se za vpoklic potegujejo tudi Ezri Konsa, Marc Guehi, John Stones in Trevoh Chalobah. Kljub temu si osrednji branilec močno želi nastopiti na turnirju, ki bo potekal med 11. junijem in 19. julijem.

»Mislim, da bi bilo to moje zadnje svetovno prvenstvo«

»Mislim, da bi bilo to moje zadnje svetovno prvenstvo,« je Maguire željo za svoje zadnje dejanje v majici Anglije razkril britanskim medijem na pripravah Uniteda v irskem Maynoothu, na katerih se nahaja tudi Šeško. »Na dveh turnirjih sem že igral, a sem zaradi poškodbe izpustil evropsko prvenstvo pred dvema letoma, kar me je zelo prizadelo.«

»Zato si res želim iti, v kakršnikoli vlogi, ki mi jo bo namenil selektor – bodisi kot član začetne enajsterice bodisi kot igralec, ki odloča tekme v končnici,« je dodal. »Še vedno verjamem, da sem tudi pri teh letih eden najboljših branilcev na svetu – tako v obrambi kot v napadu.«

Benjamin Šeško je v tej sezoni zabil deset golov v majici Manchester Uniteda. FOTO: Oli Scarff/AFP

Maguire je nedavno podpisal novo pogodbo z Unitedom, s katero je zvestobo klubu na Old Traffordu podaljšal do leta 2027, z možnostjo dodatnega leta. Ob tem je poudaril, da bo moral klub v poletnem prestopnem obdobju pametno kadrovati, če želi biti v prihodnji sezoni konkurenčen.

Anglija bo na svetovnem prvenstvu igrala v skupini L skupaj s Hrvaško, Gano in Panamo. Prvo tekmo bo igrala 17. junija v Dallasu proti Hrvaški.